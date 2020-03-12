Рейнджерс - Байер. Прогноз на матч Лиги Европы

1/8 Лиги Европы, первый матч

12 марта. Глазго, “Айброкс”

“Рейнджерс” Глазго 22:00 “Байер” Леверкузен

Телетрансляция – Футбол 2, OLL.TV

Под руководством Стивена Джеррарда “Рейнджерс” впервые за девять лет вышел в плей-офф еврокубков. Шотландский клуб смог выйти из не самой простой группы, проиграв всего один матч в квартете с “Порту”, “Янг Бойз” и “Фейеноордом”, а на стадии 1/16 расправился с крепкой португальской “Брагой” (3:2, 1:0), отыгравшись с 0:2 в первом матче. Однако путь “Рейнджерса” легче не становится. В 1/8 команда Стивена Джеррарда сыграет с одним фаворитов турнира, леверкузенским “Байером”.

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“Байер” оказался в Лиге Европы заняв третье место в группе Лиги чемпионов с “Атлетико” и “Ювентусом”, и в 1/16 ЛЕ убедительно обыграл “Порту” (2:1, 3:1). “Байер” набрал очень хорошую форму. В последний раз команда Петера Боса проиграла первого февраля, а затем выиграла восемь матчей и сыграла вничью с “РБ Лейпциг”, что тоже можно назвать очень хорошим результатом. Против этой “фантастической” команды (по словам Стивена Джеррарда) “Рейнджерсу” будет очень непросто.

Цифры и факты

Самый талантливый игрок “Байер” Кай Хавертц расцвел во второй половине сезона. В 2020-м году во всех турнирах он забил шесть голов и отдал семь ассистов. Всего в Лиге Европы 20-летний футболист забил пять голов в восьми матчах.

“Байер” выиграл Кубок УЕФА в 1998 году, “Рейнджерс” был финалистом в сезоне 2007/08.

“Рейнджерс” остался последним шотландским клубом в еврокубках. Помимо “Байера”, Бундеслига представлена еще “РБ Лейпциг”, “Баварией”, “Айнтрахтом” и “Вольфсбургом”.

“Байер” и “Рейнджерс” встречались между собой во втором раунде Кубке УЕФА 1998/1999. Дальше прошла шотландская команда (2:1, 1:1).

Ориентировочные составы

“Рейнджерс”: Макгрегор – Полстер, Голдсон, Эдмундсон, Баришич – Дэвис, Арибо, Камара – Хаджи, Морелос, Кент

“Байер”: Градецки – Вайзер, Та, Тапсоба, Венделл – Баумгартлингер, Арангис – Беллараби, Хавертц, Диаби – Аларио

Прогноз на матч Рейнджерс – Байер

Континентальные матчи уже проводятся без зрителей, но Великобритания пока не ввела запрет на массовые мероприятия и не стоит сомневаться, что шотландские болельщики смогут создать прекрасную атмосферу на “Айброксе”. Если говорить о спортивном аспекте, то “Рейнджерс” попал на “Байер” находясь в не лучшей форме – команда Стивена Джеррарда не выиграла три из четырех последних матчей шотландского чемпионата и отпустила в отрыв “Селтик”. Леверкузен, напротив, добивается исключительно хороших результатов. “Байер” сыграет против “Рейнджерса” без Фолланда, Амири, и возможно, братьев Свена и Ларса Бендера. Однако Леверкузен обладает глубоким составом и отсутствие трех-четырех футболистов не должно стать проблемой.

Ставка: Победа “Байера” 0:2

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.