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Андрей Полунин: Степаненко - один из лучших опорников Европы, это ключевая потеря для Шахтера

Лига Европы
(1 голосов)

Прогноз на матч Вольфсбург - Шахтер от эксперта

Андрей Полунин: Степаненко - один из лучших опорников Европы, это ключевая потеря для Шахтера
Сергей Шебек Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший игрок "Днепра", немецких клубов "Нюрнберг" и "Санкт-Паули" Андрей Полунин оценил перспективы "Шахтера" в противостоянии с "Вольфсбургом" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Шансы "Шахтера" против "Вольфсбурга" можно рассматривать, как высокие. Говорю с оптимизмом, так как в поединках с "Бенфикой" футболисты "Шахтера" показали качественный футбол, были сильнее соперника и заслуженно прошли дальше. У "горняков" сильная атака, что подтверждают забитые мячи, но при этом есть проблемы в обороне. Даже в нашем чемпионате, играя с Коваливкой, пропустили три гола.

Если выберут правильную тактику, с таким атакующим потенциалом можно рассчитывать на благоприятный успех уже в первом поединке. Главное без ошибок сыграть возле своих ворот.

Конечно, будет не хватать Степаненко - это ключевая потеря. Он подпирает всю атакующую линию, страхует защиту, делает большой объем черновой работы, на данный момент является одним из лучших опорников в Европе. Впрочем, думаю, у "Шахтера" достаточно высококвалифицированных футболистов, они не раз показывали, что есть кем восполнить потери.

Будем оптимистами, все должно сложиться удачно. Мы видели "Вольфсбург" против "Александрии", которая показала, что с ними можно играть на равных. "Волки" не топ команда Бундеслиги. Это не "Бавария", и не "Лейпциг". Хорошо, что первая игра на выезде, обязательно нужно забить свой голик и тогда будет легче решать задачу дома. Невольно нам "помогает" коронавирус, ведь матч пройдет при пустых трибунах. Таким образом, хозяева лишатся серьезной поддержки своих фанов. Когда нет давления трибун, то легче играть психологически.

Тем не менее, фаворита в этой паре пока нет, сейчас в футболе сложно что-то спрогнозировать. Многое будет зависеть от правильно выбранной тактики на игру, в каждой команде есть индивидуально сильные игроки, от которых также зависит ход событий, как команда адаптируется к сложностям в поединке. Поэтому берем за маркер матчи против "Бенфики", и ждем такой же игры от "Шахтера"".

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В статье: Андрей Полунин Шахтер (Донецк) Вольфсбург
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Комментарии (2)
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миг-25 (киев)
12.03.2020 в 12:46
Клоун Полунин бери выше -Степа-Костолом-это лучший опорник всего мира -нет всей вселенной и ДАЖЕ ДНРовского Бамбасса
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+1
-2
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
12.03.2020 в 14:26
Какой же ты упоротый
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