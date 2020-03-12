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Коноплянка: Отсутствие болельщиков Вольфсбурга - минус для немцев и плюс - для нас

Лига Европы
(2 голосов)

Вспомнил свои выступления за "Шальке"

Коноплянка: Отсутствие болельщиков Вольфсбурга - минус для немцев и плюс - для нас
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Левый вингер "Шахтера" и сборной Украины Евгений Коноплянка прокомментировал сегодняшнюю первую серию противостояния с "Вольфсбургом" в 1/8 Лиги Европы (матч начнется в 22:00).

По мнению Евгения, очень важным фактором является то, что матч с "Вольйсбургом" пройдет без зрителей.

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Потому что 12-й игрок в них серьезный. Я помню, как в последний раз на этом стадионе был.

Они прилично гонят команду вперед! Поэтому это, конечно, минус им и плюс - нам.

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В статье: Вольфсбург (Вольфсбург) Чемпионат Германии Шахтер (Донецк)
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Источник:
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Комментарии (1)
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zloyded (Киев)
12.03.2020 в 15:19
Рано радуешься! Матчи отменят, перенесут, а потом с болельщиками будут игры и вам кранты кроты!!! Конопа, твой язык - враг твой и это уже давно доказано!!!
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