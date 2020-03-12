Коноплянка: Отсутствие болельщиков Вольфсбурга - минус для немцев и плюс - для нас

Левый вингер "Шахтера" и сборной Украины Евгений Коноплянка прокомментировал сегодняшнюю первую серию противостояния с "Вольфсбургом" в 1/8 Лиги Европы (матч начнется в 22:00).

По мнению Евгения, очень важным фактором является то, что матч с "Вольйсбургом" пройдет без зрителей.

Потому что 12-й игрок в них серьезный. Я помню, как в последний раз на этом стадионе был.

Они прилично гонят команду вперед! Поэтому это, конечно, минус им и плюс - нам.