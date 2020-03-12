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Коноплянка: Отсутствие болельщиков Вольфсбурга - минус для немцев и плюс - для нас
Вспомнил свои выступления за "Шальке"
Левый вингер "Шахтера" и сборной Украины Евгений Коноплянка прокомментировал сегодняшнюю первую серию противостояния с "Вольфсбургом" в 1/8 Лиги Европы (матч начнется в 22:00).
По мнению Евгения, очень важным фактором является то, что матч с "Вольйсбургом" пройдет без зрителей.
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Потому что 12-й игрок в них серьезный. Я помню, как в последний раз на этом стадионе был.
Они прилично гонят команду вперед! Поэтому это, конечно, минус им и плюс - нам.
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Источник:Футбол News
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zloyded (Киев)
12.03.2020 в 15:19
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