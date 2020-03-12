Кривцов: Переписывался со Степаненко перед его операцией

Защитник донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов рассказал о своем общении с травмированным Тарасом Степаненко и прокомментировал угрозу пандемии коронавируса.

Сергей признается, что за время пребывания в Германии ничего угрожающего, связанного с паникой вокруг распространения вируса, не увидел.

В принципе, речь идет о мерах пресечения в первую очередь. Думаю, нам, как и "Вольфсбургу", хотелось бы сыграть в хорошей атмосфере, когда болельщики на стадионе, заполненный стадион. Тем более, все знают, как умеют болеть в Германии. Ни мы, ни "Вольфсбург" не хотим играть при пустых трибунах.

Накануне операцию сделали травмированному Тарасу Степаненко, который по этой причине выбыл из состава на месяц.