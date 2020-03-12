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Кривцов: Переписывался со Степаненко перед его операцией
А паники из-за коронавирус в Германии не заметил
Защитник донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов рассказал о своем общении с травмированным Тарасом Степаненко и прокомментировал угрозу пандемии коронавируса.
Сергей признается, что за время пребывания в Германии ничего угрожающего, связанного с паникой вокруг распространения вируса, не увидел.
В принципе, речь идет о мерах пресечения в первую очередь. Думаю, нам, как и "Вольфсбургу", хотелось бы сыграть в хорошей атмосфере, когда болельщики на стадионе, заполненный стадион.
Тем более, все знают, как умеют болеть в Германии. Ни мы, ни "Вольфсбург" не хотим играть при пустых трибунах.
Накануне операцию сделали травмированному Тарасу Степаненко, который по этой причине выбыл из состава на месяц.
Переписывался со Степаненко непосредственно перед операцией. Пожелал ему удачи, чтобы все было хорошо. Конечно, это потеря для нас. будем исходить из того, какие футболисты у нас есть. Надеюсь, они в полной мере смогут заменить Тараса.