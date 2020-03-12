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В УЕФА предлагали Интеру и Роме сняться с Лиги Европы
Но клубы ответили отказом
Президент УЕФА Александер Чеферин предлагал итальянским клубам "Интером" и "Ромой" сняться с 1/8 финала Лиги Европы, чтобы продолжить проведение турнира, однако представители клубов ответили отказом. Об этом сообщает Football Italia, ссылаясь на Il Messaggero.
Ранее на официальном сайте УЕФА сообщили об отмене матчей 1/8 финала Лиги Европы "Севилья" — "Рома" и "Интер" — "Хетафе". Матчи должны были состояться сегодня, 12 марта.
Вспышка эпидемии COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.