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В УЕФА предлагали Интеру и Роме сняться с Лиги Европы

Лига Европы
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Но клубы ответили отказом

В УЕФА предлагали Интеру и Роме сняться с Лиги Европы
Новина українською

Президент УЕФА Александер Чеферин предлагал итальянским клубам "Интером" и "Ромой" сняться с 1/8 финала Лиги Европы, чтобы продолжить проведение турнира, однако представители клубов ответили отказом. Об этом сообщает Football Italia, ссылаясь на Il Messaggero.

Ранее на официальном сайте УЕФА сообщили об отмене матчей 1/8 финала Лиги Европы "Севилья" — "Рома" и "Интер" — "Хетафе". Матчи должны были состояться сегодня, 12 марта.

Вспышка эпидемии COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.

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В статье: Лига Европы Интер (Милан) Рома (Италия)
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