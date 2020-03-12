Тете: О ничьей не думаем, приехали в Вольфсбург за победой

Полузащитник "Шахтера" Тете поделился ожиданиями от первого матча 1/8 Лиги Европы с "Вольфсбургом".

– Тете, в последние дни вы тщательно изучали "Вольфсбург". Насколько тактика этого соперника отличается от игры "Бенфики"?

– "Вольфсбург" – это очень хорошо организованная команда, которая делает большой акцент на контратаках, а также прекрасно держит мяч и создает много моментов. Мы действительно пересмотрели огромное количество видео о сопернике и готовы к этой игре так же, как были готовы к "Бенфике".

– Пустой стадион – преимущество для "Шахтера" или, наоборот, "Вольфсбургу" будет легче без лишнего давления?

– С одной стороны, это, конечно же, хорошо для "Шахтера", ведь не будет болельщиков соперника, не будет этого давления от трибун. Но, с другой стороны, немного странно и непривычно, когда на матче такого уровня пустой стадион. Однако все меры безопасности должны быть соблюдены. Так будет правильно.

– "Шахтер", впервые за последние годы, начинает противостояние в плей-офф на выезде. Как, по-твоему, команде следует сыграть: действовать надежно от обороны и свести матч вничью или же попытаться забить на выезде?

– Мы сюда приехали только ради победы. Это очень хорошее преимущество – играть первый матч на выезде. Важно забить по крайней мере один мяч или больше, так что настраиваемся только на победу. Ни в коем случае нет мыслей о ничьей.

– В последнее время "Шахтер" играет в тяжелом графике – на третий день после двух перелетов. Насколько это сказывается на команде и удается ли распределить силы между чемпионатом и Лигой Европы?

– Конечно, все дается непросто, но, когда ты являешься профессиональным игроком, такие моменты случаются. Нам очень важно стараться и отдаваться по максимуму в каждой игре, потом как можно быстрее восстанавливаться и приступать к новому поединку.

– "Вольфсбург" в атаке делает ставку на высокого нападающего Вегхорста, рост которого почти два метра. Вы отрабатывали на тренировках то, как опекать его при стандартах?

– Мы прекрасно понимаем, что у них очень сильные нападающие, в том числе и Вегхорст, который важен для команды. Но мы достаточно хорошо отработали игру в обороне и знаем, как им противостоять.