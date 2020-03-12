На фоне всех несчастий. Олимпиакос – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз первого матча 1/8 Лиги Европы

1/8 Лиги Европы, первый матч

12 марта. 22:00. Пирей. "Караискакис"

Немного важной хроники перед описанием диспозиций: 10 марта появилась очередная новость о заболевшем коронавирусом – на этот раз, COVID-19 поразил владельца "Олимпиакоса" и "Ноттингем Форест" Эвангелос Маринакиса. После данного объявления "Вулверхэмптон" сделал запрос в УЕФА касательно переноса встречи с греческой командой, но организация ответила отказом. На следующий день, 11 марта, игроки, тренеры и сотрудники "Олимпиакоса" прошли тест на коронавирус, чтобы удостовериться в условной безопасности футболистов и персонала "Вулверхэмптона" – все в порядке. Естественно, сегодня, 12 марта, команды сыграют при пустых трибунах, а вот увидим ли мы вообще ответный матч 19-го числа – это решит УЕФА, за 2 дня до указанной даты чиновники будут решать данный вопрос.

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Теперь к командам и их готовности. "Олимпикос" по-прежнему не имеет никаких проблем на локальной арене, продолжая уверенно лидировать после 26 туров чемпионата. Есть вопросы по Кубку Греции, где в первом матче полуфинала лидер первенства уступил "ПАОКу" (3:2). Тем не менее, дома есть шанс все исправить. В Лиге Европы дела идут более чем отлично – в предыдущем раунде греки умудрились выбить из турнира одного из фаворитов, а именно лондонский "Арсенал". После домашнего поражения (0:1) пиренейцы смогли обыграть "канониров" на выезде со счетом 1:2. Теперь же команда Мартинса пройдет проверку другой английским коллективом – "волки" и в таблице АПЛ повыше, и в плане игры выглядят более разносторонне. Отметим, что тренер "Олимпиакоса" не сможет рассчитывать на своего нападающего в лице Эль-Арби Судани.

"Вулверхэмптон" продолжает тесниться с "Манчестер Юнайтед" и "Шеффилд Юнайтед" в зоне Лиги Европы. За 9 туров до финиша Премьер-лиги еще многое может поменяться, но учитывая ход, который набрали "красные дьяволы", подопечные Нуну Эшпириту Санту вряд ли составят им конкуренцию в борьбе за четвертое место. На прошлом этапе англичане выбили "Эспаньол" – на "Молинью" была одержана разгромная победа 4:0, которая позволила покуражиться на "Корнелья-Эль Прат" и проиграть 3:2. Добавим, что у "волков" травмирован защитник Хонни. Не совсем понятно, успел ли восстановиться после повреждения плеча Адама Траоре.

Прогноз. 1:1. "Олимпиакос" отлично выступает в домашних стенах. Статус этапа наверняка заставит греков еще сильнее мобилизовать внутренние ресурсы на важный поединок. Тем не менее, "волки" привыкли не оставлять вратаря соперника "сухим". Склоняемся к тому, что все будет решаться в Англии.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.