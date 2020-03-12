Соколовский: У Шахтера более искусные игроки, сегодня горняки точно забьют

Экс-хавбек "Шахтера" Михаил Соколовский выразил свое мнение о сегодняшнем поединке "горняков" в 1/8 Лиги Европы против "Вольфсбурга".

"Внимательно смотрел последние матчи "Вольфсбурга" и сделал однозначный вывод — у "Шахтера" более искусные игроки. Таких исполнителей, как Марлос, Исмаили и Тайсон, у соперника нет. Я более чем уверен, что "горняки" смогут забить на выезде. К тому же, матч в Германии пройдет без зрителей, что придаст уверенности гостям. Правда, при всей невзрачности игры "Вольфсбурга", — это достаточно организованная команда.

"Шахтер" подошел к матчу более свежим и, думаю, продемонстрирует совсем иную игру, чем с "Колосом". Однозначно, ставлю на "горняков", но сомнения относительно позитивного результата все же имеются, поскольку играть придется без Степаненко. Его отсутствие — серьезная потеря. Так, как Тарас гасит чужие атаки, никто не может", - сказал Соколовский.

Напомним, что матч "Вольфсбург" – "Шахтер" начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.