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Соколовский: У Шахтера более искусные игроки, сегодня горняки точно забьют

Лига Европы
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Единственный минус - отсутствие Степаненко

Соколовский: У Шахтера более искусные игроки, сегодня горняки точно забьют
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Экс-хавбек "Шахтера" Михаил Соколовский выразил свое мнение о сегодняшнем поединке "горняков" в 1/8 Лиги Европы против "Вольфсбурга".

"Внимательно смотрел последние матчи "Вольфсбурга" и сделал однозначный вывод — у "Шахтера" более искусные игроки. Таких исполнителей, как Марлос, Исмаили и Тайсон, у соперника нет. Я более чем уверен, что "горняки" смогут забить на выезде. К тому же, матч в Германии пройдет без зрителей, что придаст уверенности гостям. Правда, при всей невзрачности игры "Вольфсбурга", — это достаточно организованная команда.

"Шахтер" подошел к матчу более свежим и, думаю, продемонстрирует совсем иную игру, чем с "Колосом". Однозначно, ставлю на "горняков", но сомнения относительно позитивного результата все же имеются, поскольку играть придется без Степаненко. Его отсутствие — серьезная потеря. Так, как Тарас гасит чужие атаки, никто не может", - сказал Соколовский.

Напомним, что матч "Вольфсбург" – "Шахтер" начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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В статье: Михаил Соколовский Шахтер (Донецк) Вольфсбург
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Источник:
Команда №1

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