ЛЕ. Айнтрахт - Базель 0:3. Фиаско

“Чтобы не случилось, “Айнтрахт” Франкфурт – это борьба и победа”, гласил баннер фанов “орлов”, который был размещен на пустых трибунах “Коммерцбанк-Арены”. Так болельщики выразили свой оптимизм и веру в команду, но они понимали, что против “Базеля” при пустых трибунах будет непросто. Однако мало кто мог предположить, что настолько.

“Айнтрахт” проиграл в домашнем матче 0:3 и фактически прекратил борьбу в еврокубках. Матч начался в медленном темпе, и не было похоже на то, что кто-либо сможет забить первый гол с игры. В итоге, мяч влетел со штрафного – отличный удар получился у хавбека “Базеля” Кампо.

Франкфурт предсказуемо побежал отыгрываться, но у команды Ади Хюттера, откровенно говоря, мало что получалось. “Базель” в свою очередь выждал необходимый момент, и дважды поразил “Айнтрахт” на контратаках.

Игра без зрителей – это не тот футбол, который мы любим. Пора остановить соревнования.

1/8 Лиги Европы, первый матч. Франкфурт, “Коммерцбанк-Арена”

“Айнтрахт” Франкфурт – “Базель” 0:3

Голы: Кампо 27, Буа 73, Фрай 85

“Айнтрахт”: Трапп – Туре, Абрахам, Хинтереггер, Н’Дика – Хасебе (Ильзанкер 74) – Костич, Роде, Соу (Пасиенсия 46) – Камада (Гачинович 78) – Силва

“Базель”: Омлин – Видмер, Джюмерт, Альдерете, Риверос – Джака, Фрай – Штокер (Жегрова 90+2), Кампо (ван дер Верфф 78), Петретта (Буа 68) – Артур

Предупреждения: Соу 23 – Кампо 11, Джюмерт 53, Альдерете 75