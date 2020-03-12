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Коваленко, Алан Патрик и Маркос Антонио в старте Шахтера на Вольфсбург

Лига Европы
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Стартовые составы команд

Коваленко, Алан Патрик и Маркос Антонио в старте Шахтера на Вольфсбург
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Сегодня донецкий Шахтер сыграет свой первый (выездной) матч 1/8 финала Лиги Европы с Вольфсбургом.

Уже известны составы команд на матч:

Вольфсбург: Кастельс, Отавио, Брукс, Кнохе, Штеффен, Герхард, Шлаггер, Арнольд, Брекало, Вегхорст, Мехмеди

Запасные: Перван, Гинчек, Клаус, Понграчич, Тиссеран, Жоао Виктор, Руссийон

Шахтер: Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Патрик, Маркос, Тете, Коваленко, Тайсон, Мораес.

Запасные: Трубин, Хочолава, Болбат, Марлос, Коноплянка, Майкон, Сикан.

Напомним, что поединок начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Шахтер (Донецк) Вольфсбург
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