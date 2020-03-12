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Шедевр при пустых трибунах. Как Игало открыл счет в матче против ЛАСКа

Лига Европы
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Команда Сульшера сейчас в отличной форме

Шедевр при пустых трибунах. Как Игало открыл счет в матче против ЛАСКа
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В матче Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" отправился в гости к австрийскому "ЛАСКу". Из-за коровируса игра проходит без зрителей.

Зимний новичок "дьяволов" Одион Игало открыл счету в середине первого тайма. Он воспользовался отличной передачей Фернандеша и поразил ворота соперника.

Отметим, что на данный момент на счету Игало 8 матчей и 4 гола.

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В статье: Одион Игало Манчестер Юнайтед ЛАСК
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