Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шедевр при пустых трибунах. Как Игало открыл счет в матче против ЛАСКа
Команда Сульшера сейчас в отличной форме
В матче Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" отправился в гости к австрийскому "ЛАСКу". Из-за коровируса игра проходит без зрителей.
Зимний новичок "дьяволов" Одион Игало открыл счету в середине первого тайма. Он воспользовался отличной передачей Фернандеша и поразил ворота соперника.
Отметим, что на данный момент на счету Игало 8 матчей и 4 гола.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...