ЛАСК - МЮ 0:5. Пришли честолюбивые дублеры

ЛАСКу не хватило дерзости и защитников для того чтобы избежать позора.

Поединок в Линце хозяева начали с кадровыми проблемами, о которых мы рассказывали в анонсе. Более того, нам удалось практически полностью угадать стартовый состав от Валериена Исмаэля, за исключением позиции центрфорварда. Автору трех голов в плей-офф Лиги Европы, 21-летнему Рагужу, тренер ЛАСК все же предпочел бразильца Жоао Клаусса.

С "Манчестер Юнайтед" у нас больше "промахов", справа в обороне вышел Уильямс, пару Магуайру в центре составил Байи, а не Линделеф, Бруну Фернандеш появился с первых минут в центре поля, а Дэниэл Джеймс на левом фланге атаки.

С первых минут была заметна экспериментальность центра обороны хозяев, Рамзебнер и Ранфтл с трудом находили взаимопонимание с Траунером, который в этом звене завсегдатай. Однако и "МЮ" начал этим пользоваться не сразу, с первых минут Мактоминей и Джеймс проверяли бдительность вратаря соперника ударами издали. По сути дебютное проникновение в штрафную соперника случилось при активном участии Хуана Маты, но удар испанца заблокировали защитники, от которых мяч ушел на угловой.

Пользуясь тем, что ЛАСК даже не думал об активном наступлении, "манкунианцы" начали все больше наращивать обороты. После удара Джеймса пришлось вступать в игру Шлагеру. Правда даже он ничего не мог поделать, когда Одион Игало неотразимым ударом поразил сетку под перекладиной. Перед этим форвард "Манчестер Юнайтед" почеканил мячом перед штрафной соперника и, не дав тому опуститься на землю, нанес разительный удар. Отметим и голевой пас Бруну Фернандеша внешней стороной стопы.

По сути первый момент у австрийцев возник лишь в концовке тайма, когда Доминик Фризер проник в штрафную соперника и пробивал из неплохой позиции. Но и в этом эпизоде защитники соперника были начеку, заблокировав попытку. В ответ Магуайр мог наказывать соперника за неосторожную игру при угловом у своих ворот, но удар головой оказался неточным.

С лучшим настроем вышел ЛАСК после перерыва, но создать что-либо опасное все равно не удалось. Зато ответные контратаки "Манчестера" стали еще опаснее и вскоре Дэмиан Джеймс реализовал одну из них. Игало сделал проникающую передачу на партнера, тот раскачал защитника и пробил в противоход голкиперу.

Исмаэль вынужден был принимать меры и снял Тетте, вместо которого выпустил второго центрфорварда - Марко Рагужа. Но буквально сразу же Игало мог доводить счет до крупного, оттерев защитника и пробив мимо вратаря в дальний угол после паса пяткой от Фернандеша. Мяч предательски ударился о стойку и отлетел не в ту сторону, которую желал нападающий гостей.

Связка Клаусса и Рагужа все же сработала в середине второго тайма, Марко получил пас от Жоао и обыграл защитника, но на подстраховку вовремя подоспели партнеры, что минимизировало риски "МЮ" в этом эпизоде еще до возникновения серьезной опасности - Ромеро и дальше отдыхал. Прекрасный шанс все же заставить его поработать упустил Михорль, когда после фактически выхода один на один нанес удар выше ворот.

У австрийцев были претензии на пенальти, но система VAR пришла на выручку арбитру, который впрочем и сам неплохо разобрался в ситуации и не стал назначать одиннадцатиметровый якобы за игру рукой Фреда. Сам бразилец спустя несколько минут поучаствовал в голе-красавце, автором которого стал Хуан Мата. Вместе с партнером они разыграли длинную стенку с проникающей передачей на выход один в один и Хуан, словно гроссмейстер, разобрался в ситуации, покотив мимо Шлагера.

После третьего гола ЛАСК откровенно бросил играть и вышедшие на замену Чонг с Гринвудом организовали еще один мяч, забитый уже в компенсированное время. Мэйсон продемонстрировал технику, избавившись от опеки и пробил мимо голкипера, который уже достаточно долго исполнял лишь роль статиста в рамке хозяев с дополнительной функцией выемки мячей из сетки. Ну а закончилось избиение еще одной жирной кляксой на репутации Шлагера, ведь удар Андреаса Перейры из расстояния более тридцати метров точно не был неберущимся.

ЛАСК - "Манчестер Юнайтед" 0:5 (0:1)

Голы: Одион Игало 28, Дэниэл Джеймс 58, Хуан Мата 82, Мэйсон Гринвуд 90+2, Андреас Перейра 90+3

ЛАСК: Александер Шлагер, Рене Реннер, Петер Михорль, Жоао Клаусс, Доминик Райтер, Кристиан Рамзебнер, Гернот Траунер, Самуэл Тетте (Марко Рагуж 61), Джеймс Холланд (Штефан Хаудум 76), Рейнгольд Ранфтл, Доминик Фризер (Хусейн Балич 71)

"Манчестер Юнайтед": Серхио Ромеро, Эрик Байи, Харри Магуайр, Хуан Мата, Фред, Бруну Фернандеш (Андреас Перейра 78), Дэниэл Джеймс (Таит Чонг 71), Люк Шоу, Одион Игало (Мэйсон Гринвуд 85), Скотт Мактомини, Брендон Уильямс

Предупреждения: Гернот Траунер 33, Жоао Клаусс 39, Кристиан Рамзебнер 60, Доминик Райтер 90 - Люк Шоу 47

Подопечные Сульшера второй матч кряду в Лиге Европы выиграли со счетом 5:0. Ответный поединок в Манчестере, когда бы он ни состоялся, превращается в пустую формальность.