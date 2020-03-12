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ЛЕ. Истанбул минимально побеждает Копенгаген

Лига Европы
(1 голосов)

Зрители вряд ли остались довольны

ЛЕ. Истанбул минимально побеждает Копенгаген
UA-Футбол
Новина українською

В Турции прошел матч Лиги Европы. При чем, в отличии от многих других игр, на трибунах можно было заметить зрителей.

Но несмотря на такую привилегию, зрители увидели не самую интересную и захватывающую игру. Хозяева атаковали немного активнее, но это редко переростало в опасные моменты. Ближе других был Вишча, но его удар приняла на себя штанга.

Главный эпизод матча случился в самом конце игры, когда Демба Ба упал в штрафной соперника. Все тот же Вишча, подошедший к мячу, на этот раз был точен - 1:0.

"Истанбулл ББ" - "Копенгаген" 1:0
Гол: Вишча (88, п)

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В статье: Копенгаген Истанбул ББ (Стамбул) Эдин Вишча
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