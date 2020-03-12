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Дьяволы разбушевались. ЛАСК - МЮ 0:5. Видео голов и обзор матча

Лига Европы
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Команда Сульшера набрала отличный ход

Дьяволы разбушевались. ЛАСК - МЮ 0:5. Видео голов и обзор матча
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Вашему вниманию видео лучших моментов матча между австрийским "ЛАСКом" и "МЮ".

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Английские гости были очень хорошо встречены соперником и сумели забить в их ворота сразу 5 голов. "ЛАСК" же не смог ответить ничем и, похоже что, покидает еврокубки.

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"ЛАСК" - "МЮ" 0:5

Голы: Одион Игало 28, Дэниэл Джеймс 58, Хуан Мата 82, Мэйсон Гринвуд 90+2, Андреас Перейра 90+3

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В статье: Одион Игало Манчестер Юнайтед ЛАСК
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