  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Вольфсбург - Шахтер 1:2. Удача любит тишину
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вольфсбург - Шахтер 1:2. Удача любит тишину

Лига Европы
(1 голосов)

Без капризов госпожи Фортуны не обошлось, хотя не это обстоятельство оказалось решающим

Вольфсбург - Шахтер 1:2. Удача любит тишину
Андрей Алфимов Автор UA-Футбол
Новина українською

Смелость города берет. Не отступился "Шахтер" от своей тактики на каждый следующий матч, да и стратегии также. Сыграли "горняки" смело, в свой атакующий футбол, достаточно агрессивно, интересно и с сюрпризами для хозяев. Да, не обошлось без ошибок, но и "Вольфсбург" ошибался, возможно, неуверенность хозяев сыграла важную роль, как и отсутствие болельщиков, серьезной поддержки, 12-го игрока. Но это не наши проблемы. Есть победа, очка в копилку всех украинских команд в общем рейтинге, и хорошее преимущество перед ответным матчем в Харькове, который, скорее всего, пройдет опять же при пустых трибунах.

На сегодня имеем яркую гостевую победу подопечных Каштру. Во многом тактически сильнее выглядели "горняки", а также проявили характер и желание выйти в четвертьфинал ЛЕ. Не в последнюю очередь стоит рассматривать и опыт, за счет которого "Шахтер" выглядел лучше в переломные, очень непростые периоды встречи.

Невероятно нервные первые минуты, попытки хозяев взять игру под свой контроль и полностью перевести мяч на половину поля "Шахтера". Но настоящего стартового штурма от "Вольфсбурга" не последовало, все же в обороне немецкая команда оставляла серьезный резерв, рассчитывая на проникающие выпады, разрезающие передачи, которые удавалось перехватывать "горнякам". Гости достойно выдержали эти атаки, конечно, не забывая и про свои наступательные комбинации.

Вольфсбург - Шахтер 1:2. Удача любит тишину - изображение 1

Ожидалось, что "волки" будут более агрессивными, чувствовать себя полноправными хозяевами положения, но дончане блестяще умеют сдерживать соперника в подобных ситуациях. Опыта и хладнокровия дончанам не занимать. Именно подопечные Каштру быстрее справились с нервозностью, даже смогли превзойти хозяев и взять под контроль центр поля, а затем заработали фланги. Существенно повлиял на игру первый гол – прошел навес от Исмаили, Брукс не столько выбил мяч, как отдал пас на Мораеса. Украинский бразилец "перевисел в воздухе" Кнохе и пробил головой – 1:0.

Почти сразу "оранжево-черные" могли и должны были делать счет более крупным в свою пользу. Додо навешивал, а Арнольд безрассудно выставил руку и мяч попал в нее. Казалось, эпизод заиграли, но есть же ВАР! Арбитр посмотрел видеоповтор и назначил пенальти. К огромному сожалению, Коваленко не смог точно пробить с точки. Голкипер угадал и взял удар в угол.

Несмотря на неудачу с одиннадцатиметровым "Шахтер" не растерялся, не думал про упущенный шанс, а продолжал отвечать атакой на атаку. Интереснее выглядели гости, чем подопечные Гласнера. Даже по острым моментам предпочтение стоит отдать "Шахтеру" - Патрик, Исмаили, Тете и Мораес имели отменные возможности забить. Мяч пролетал рядом с каркасом ворот. У "Вольфсбурга" в первом тайме всего два настоящих острых момента – Мехмеди и Герхард пробивали неплохо, но не более того.

Долгое время Вегхорст – лучший бомбардир "волков" - находился в тени. До 45-й минуты форварда, словно спрятали за спины защитников, но... затем был досадный рикошет, мяч попал в руку Матвиенко. Арбитр снова обратился к ВАР. Пенальти! К сожалению, судья имел право на такое решение, но это оказался тот случай, когда свое поле не сыграло за хозяев. У Вегхорста поехала опорная нога, удар вышел великолепным, если бы команды играли в американский футбол – такой себе "field goal". А счет в "соккере" остался прежним, поскольку мяч пролетел намного выше рамки Пятова.

Вольфсбург - Шахтер 1:2. Удача любит тишину - изображение 2

Второй тайм начался с того, что "волки" бросились вперед, провели две хороших атаки, а третья завершилась голом. Забил антигерой первого тайма – Брукс. Навес с углового от Беркало, и головой Брукс переправил мяч в ворота. Ошибка Пятова на выходе (в полупозиции остался Андрей), а также центрбеки проиграли борьбу и позволили пробить сопернику.

Слишком низко садился "Шахтер" сразу после перерыва, а "Вольфсбург" все смелее шел вперед. Это, откровенно, настораживало. Еще и неожиданная замена и уход с поля Исмаили могли ввергнуть гостей в неприятное состояние игры на отбой. Но нет – украинская команда нашла в себе силы не только вернуть себе инициативу на поле, еще и снова забить. Стандартные положения остаются грозным оружием дончан, после штрафного от Патрика мяча коснулся голкипер, он попал в штангу и отскочил к Маркусу Антонио. Бразильский легионер с завидной уверенностью головой переправил снаряд в сетку. Первый и очень важный в карьере гол Антонио за "Шахтер" в еврокубках - 2:1.

Хозяева предприняли несколько попыток перехватить инициативу, постарались лишить гостей пространства и контролировали мяч. При этом явно не все получалось у "Вольфсбурга" (как минимум), ожидалось большего от "волков", а так хозяева оказались если не совсем беззубыми, то вялыми, не готовыми вцепиться в соперника. Будем надеяться, что и во второй игре подопечные Гласнера не смогут показать свой оскал. В любом случае, теперь все зависит от "горняков".

Пока остается под вопросом дата ответного матча, если он состоится через неделю, фоворит на выход в червертьфинал ЛЕ очевиден.

Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия)
Главный судья: Дамир Скомина (Словения)

Вольфсбург (Германия) - Шахтер (Украина) 1:2

Голы: Брукс 48 - Мораес 17, М. Антонио 73

Вольфсбург: Кастельс, Отавио, Брукс, Кнохе, Штеффен, Герхард, Шлаггер (Виктор 74), Арнольд, Брекало, Вегхорст, Мехмеди (Гинчек 80).

Шахтер: Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили (Хочолава 68), А. Патрик, М. Антонио, Тете, Коваленко (Майкон 66), Тайсон (Коноплянка 88), Мораес.

Предупреждения: Вегорст 18, Штеффен 56, Брукс 71

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Вольфсбург Луиш Каштру
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (61)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Mihailtulch (Tulchyn)
13.03.2020 в 01:00
Ну а вот Виктору Коваленко конечно сказать нечего , СЛАБО вот и всё!
Ответить
+1
0
avatar
Барселиниус (землянин)
13.03.2020 в 01:10
Да он и нуждается в твоих ему сказать.. Ему глубоко насрать на то, шо о нём думают болельщики. Извиняюсь за свой французский.. )
Ответить
0
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
13.03.2020 в 01:21
..и не нуждается.. (конченный сайт, блъ..)
0
0
Mihailtulch (Tulchyn)
13.03.2020 в 00:58
Аксакал (Харьков) Я согласен на по поводу Матвиенко!но мне он в этом матче понравился,как то больше было уверенности!
Ответить
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
13.03.2020 в 00:56
В каждой команде есть свои неприкасаемые блатные. В Барсе это Пике.. В Реале Рамос.. В Шахтёре Коваленко.. И вот, как бы ху..во они не играли, как бы они не лажали, как бы их болельщики не хаяли, они всё равно будут в следующем матче в стартовом составе. И с этим ничего не поделаешь, с этим неизбежным злом надо смириться.. Вон Ахметов смирился же.. Да шо там Ахметов.. Сами Перес и Бартомеу нервно курят в сторонке, когда речь заходит о футболистах в законе Рамосе и Пике... А вообще футбольный люд поговаривает, шо Коваленко чуть ли не байстрюк татарина, такой у него кредит доверия со стороны руководства клуба. И кстати.. Ахметов ведь рыжий.. и Коваленко тоже не брюнет..
Ответить
+1
0
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
13.03.2020 в 00:45
Чё то Витьки Бокаси давно нет, может заболев?
Ответить
+1
0
rjhxb61@ukr.net (киев)
13.03.2020 в 00:49
ЗаболеВ? В таком случае - я за него. Спрашивай)
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
13.03.2020 в 00:38
ШД чаще бейте по воротам а то хотите мяч закатить--на такие игры не ставте КОНО КОВАЛЕНКО МАТВИЕНКО их уровень только для УПЛ и то не всегда
Ответить
+1
-1
Mihailtulch (Tulchyn)
13.03.2020 в 00:27
Одно не понятно,Патрик бил штрафные , почему не бил пеналь!?
Ответить
+2
0
avatar
Инспектор ( )
13.03.2020 в 00:26
Капаем в рейтинг , это тоже хорошо
Ответить
+3
0
Геродот (Винница)
13.03.2020 в 00:25
Ожидал от Вольсбурга большего, немцы всегда славились неуступчивостью, но сегодня они ничего не показали - довольно посредственная команда. Игра показала, что Шахтер выше классом и закономерно победил. Только вот вклад не все одинаковый в победу внесли. Рубились Исмаили, Мораес, не избегал силовой борьбы маленький Марко Антонио, еще и гол забил, старался разгонять атаки Шахтера Тайсон. А вот Тете не понравился. В прошлом сезоне он играл смело, часто шел в атаку, а сейчас как-то сник, нередко напоминает мне Бутка - половина пасов назад, много неточных ударов по воротам. Звезду поймал, что-ли? Неровно сыграл Патрик - много неточных пасов, хотя и нанес удар по воротам, приведший к голу. Ну и особый разговор о Коваленко. Шахтер мог уже после первого тайма уйти на перерыв с хорошим преимуществом в два мяча, но эта дутая недозвезда умудрилась ковырнуть мяч с пенальти так, что вратарю Вольсбурга даже не пришлось особо напрягаться, чтобы его отбить. Да и в игре ничего конструктивного не показал, потому и справедливо был заменен. В общем, Шахтер с важной победой на выезде, ждем победного завершения противостояния в Украине.
Ответить
+4
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
13.03.2020 в 00:21
На уровне Мораес ,Тайсон ,Исмаили .и топ матч провел Маркус Антонио
Ответить
+1
-1
Mihailtulch (Tulchyn)
13.03.2020 в 00:24
Я ещё и Матвиенко добавил (не смотря ни на что)!
Ответить
+2
-2
Acsakal (Kharkov)
13.03.2020 в 00:40
Матвієнко добре зіграв лише кінцівку матчу на місці лівого захисника. А до того він привіз пенальті і гол частково на його совісті. Тож я би сказав, що рахунок 1:2 не на його користь.
+1
-1
Lion Killer (Львів)
13.03.2020 в 01:04
Матвієнко привіз пенаьлті? Ви момент з пенальті бачили - серйозно?
0
0
Mihailtulch (Tulchyn)
13.03.2020 в 00:20
Ещё не умер футбол в Украине!!!!
Ответить
+4
0
Mihailtulch (Tulchyn)
13.03.2020 в 00:19
Как по мне то Шахта хорошо отыграла против немецкой команда, особенно зади,отзащищались не плохо,жаль мало забили (спасибо Коваленко)!, переиграли Вользбург
Ответить
+2
0
Liverpool 333 (Кировоград )
13.03.2020 в 00:15
Коваленко это просто ужас его уровень максимум Мариуполь. Матвиенко на фланге намного лучше играет чем в центре обороны.
Ответить
+3
-1
Dimka26 (Чернигов)
13.03.2020 в 00:15
А еще Патрик в очередной раз в еврокубках вытаскивает матч. Сказали бы такое два года назад - засмеялся бы.
Ответить
+1
-1
grassion (Харьков)
13.03.2020 в 00:21
Патрик игрок момента(может быть удачи)- в одном и том же эпизоде может сыграть на 10.0 , а может и на минус...увы... Плюсую Антонио - отработал на сто!
Ответить
+1
0
Mihailtulch (Tulchyn)
13.03.2020 в 00:21
Дима согласен! Раньше и не подумал бы!
Ответить
0
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
13.03.2020 в 00:11
Очень хорошо, через часик повтор посмотрю.
Ответить
0
0
avatar
DOMENICO (Lviv)
13.03.2020 в 00:10
З перемогою!Подяка Шахтареві за набрані бали в таблицю коефіціентів!
Ответить
+5
0
Dimka26 (Чернигов)
13.03.2020 в 00:04
Матвиенко в своем стиле. Два момента голевых касаются его игры. Хотя когда перевели на левый фланг - вроде сносно играл. Коваленко пенальти бил? Если бы мне такое сказали - подумал бы анекдот. Кто ему это позволил, когда есть Тайсон, Патрик и Мораес на поле.
Ответить
+6
-2
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
13.03.2020 в 00:06
Только не Мораес))) Есть ещё Тете, который ДЗ забил
Ответить
+4
0
Dimka26 (Чернигов)
13.03.2020 в 00:08
Ну он да, мандражный типок. Но более технарь. Может хорошо положить...Коваленко совсем прямолинейный.
+4
0
аалекс ( Крым)
13.03.2020 в 00:08
Мораес даже Бойко не забил, а Витя раньше всегда четко пробивал.
Ответить
0
-3
Dimka26 (Чернигов)
13.03.2020 в 00:09
Не помню такого, когда Витя пробивал пеналь, не считая молодежки. Мораес мандражист. Он и Бенфике в Динамо н езабивал.
+4
-1
grassion (Харьков)
13.03.2020 в 00:11
Витя последнее время ( как и Матвиенко) не подает надежды...(уже ,увы..)
+3
-2
аалекс ( Крым)
13.03.2020 в 00:25
Ну точно помню, что Заре, да и Динамо в серии пенальти на кубок(прошлый) решающий он забил.
0
0
grassion (Харьков)
13.03.2020 в 00:08
Слова забрал с уст...
Ответить
+2
0
аалекс ( Крым)
13.03.2020 в 00:02
Красивая и очень уверенная победа горняков. Коваленко выпал из игры, ну будем надеяться, что еще не полностью восстановился. Всех с победой, но расслабляться перед ответкой нельзя.
Ответить
+3
-2
avatar
Aleksandr.t (Донецк)
13.03.2020 в 00:01
Очень достойно, молодцы! Поздравляю всех болельщиков с такой важной гостевой победой! Ну и конечно не без ложки дёгтя - Витя и Коля, наши "супер звёзды" как всегда "на высоте", тренер Арсенала должен выставиться Палкину за то что не отпустил Колю в АПЛ.
Ответить
+7
-1
Acsakal (Kharkov)
13.03.2020 в 00:17
Я не став би провину за пропущений гол покладати на Матвієнко. Цей Брукс на півголови вищий та потужніший, його Миколі було важко утримати... Вважаю, що в пропущеному голі є більшою провина Пятова. Він смикнувся зіграти на виході ... і застиг на півдорозі: ані до мяча не добіг, ані у воротах не зіграв. Якби залишився стояти в рамці - удар відбив би напевно. А до цього кутового, з якого Шахтар пропустив гол, призвів навіс зі штрафного півхвилиною раніше, коли Пятов так само міг пропустити, бо проспав цей навіс і замість просто впіймати мяча перевів його на кутовий в останню мить. Матвієнко же кінцівку матчу провів дуже впевнено і активно - як тільки перейшов на лівий фланг замість Ісмаілі. А от вийшовший замість Тайсона Коноплянка - все той же відпочивальник.
Ответить
+4
-1
avatar
Aleksandr.t (Донецк)
13.03.2020 в 00:32
На счёт углового я не соглашусь, гляньте повтор - Матвиенко тупо проиграл позицию, а его попытка помешать это просто имитация игры. Момент с пенальти тоже на его совести, сколько можно допускать такие ошибки в своей штрафной? На фланге кстати он мне тоже понравился. Про Пятова согласен 100%, в своем репертуаре, пора наигрывать замену. Коноплянку судить не буду, выход на 87 я вообще не считаю выходом, так для статистики, к тому же установка была скорее всего на удержание счета.
+1
-1
avatar
okolegko (Київ)
13.03.2020 в 00:00
Найважливіше, що виграли з прийнятним (і таке буває) результатом на виїзді. Гра на тлі німців також пристойна. Сподіваюся на прохід гірників
Ответить
+4
-1
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
13.03.2020 в 00:00
Всех с победой! Первый тайм разорвали волков, но 25 минут второго - провал, а оставшееся время, была равная игра. Коваленко на банку, а Матвиенко дать подсрачника, но в целом его подключения к атаке - мне понравились. Главное хорошо сыграть в Харькове и 1/4 рядом
Ответить
+7
0
Alk1964 (Краматорск)
13.03.2020 в 00:02
Похоже, будут играть в Киеве, без зрителей.
Ответить
+2
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
12.03.2020 в 23:58
Каштру физрук.каждый раз когда Шахтер выигрывает отходят назад и пропускают.ну и конечно замены Исмаили на Хочалаву и Коноплянка на Тайсон это дно.да защита и вратарь у Шахтера дырища- дно
Ответить
+1
-9
Sneg SD (Умань)
13.03.2020 в 00:01
???? Тебя не смущает что он Вольсбург на выезде обыграл?
Ответить
+7
-2
короновируссс (Ирпень)
13.03.2020 в 00:02
та ему там скучно на острове без футбола, так, абы ляпнуть
+4
-1
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
13.03.2020 в 00:04
короновируссс (Ирпень) 13.03.2020 в 00:02 На полуострове)))
0
-2
avatar
таврия19752009 (симферополь)
13.03.2020 в 00:24
Видно было что немцы сливали
0
-2
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
13.03.2020 в 00:42
Зачем им сливать, если в ЛЧ они всёравно не пройдут? Ты хоть думай перед тем, что пишеш
+1
0
Acsakal (Kharkov)
13.03.2020 в 00:28
Як раз заміни були цілком логічними. Спочатку Каштру замінив Коваленка, який помітно випадав з гри. Щоправда і Майкон не показав себе хоч як позитивно. В результаті цієї заміни Шахтар став ще більше програвати в зрості німцям. Тому наступною заміною (коротенького Ісмаілі на високого Хочолаву) Каштру відновив статус-кво. Ну а Коноплянка... А кого ще він міг випускати на кінцівку матчу? Сікана? Болбата? Марлоса?
Ответить
+2
0
KpaMapb (Краматорск)
12.03.2020 в 23:57
Шахтеру спасибо за такие важные для футбольной Украины очки!
Ответить
+13
-1
Valerii_Krykun (Wroclaw)
12.03.2020 в 23:57
Українські команди без глядачів,як риба у воді
Ответить
+12
0
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
13.03.2020 в 00:03
Это точно
Ответить
+3
0
grassion (Харьков)
13.03.2020 в 00:15
Только Коваленко не в своей тарелке....) та и Матвиенко....
Ответить
+1
-1
oda1979 (Запорожье)
12.03.2020 в 23:57
В целом сегодня стало понятно, что в финале ЛЕ будет ЛАСК и кто то ещё.. кроты были сильнее. Хотя, игра была так себе. Немцы походу больше о вирусе думают, чем о футболе.
Ответить
+1
-9
короновируссс (Ирпень)
13.03.2020 в 00:01
ласк -мю 0-5 ..хотя бы следи за результатами прежде чем ахинею писать
Ответить
+8
-1
oda1979 (Запорожье)
13.03.2020 в 00:07
Следи за бельгийским футболом лучше. ЛАСК играл не основным составом. Там команда реально звери.
+1
-4
аалекс ( Крым)
13.03.2020 в 00:46
oda1979 (Запорожье) Ты что-то совсем запутался. Ласк играет в чемпионате Австрии.
+1
0
rjhxb61@ukr.net (киев)
13.03.2020 в 00:29
В целом Шахтер победил. Победные два очка делим на пять украинских клубов. Получаем 0,4 балла в таблицу коэффициентов УЭФА для Украины.
Ответить
0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
12.03.2020 в 23:54
Отлично!
Ответить
+8
0
Sneg SD (Умань)
12.03.2020 в 23:54
Ось де НАЦІОНАЛЬНА команда!!!! Молодці!!⚒⚒⚒
Ответить
+9
-3
support (Kyiv)
12.03.2020 в 23:54
Коваленко в мариуполь
Ответить
+7
-4
Lion Killer (Львів)
12.03.2020 в 23:57
буває з кожним, не забив і не забив.
Ответить
+4
-4
support (Kyiv)
12.03.2020 в 23:58
Я не только про пенальти, нет игры - от слова совсем . Худший из тех кто был на поле по версии whoscored
+6
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
12.03.2020 в 23:59
Худшие это Матвиенко и Пятов
Ответить
+1
-4
Acsakal (Kharkov)
13.03.2020 в 00:36
Матвієнко досі незручно відчуває себе на місці центру захиста. А на фланзі - зовсім інша картина. Щодо Пятова, то він дійсно на початку другого тайму почав робити дурниці.
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...