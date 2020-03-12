Вольфсбург - Шахтер 1:2. Удача любит тишину

Смелость города берет. Не отступился "Шахтер" от своей тактики на каждый следующий матч, да и стратегии также. Сыграли "горняки" смело, в свой атакующий футбол, достаточно агрессивно, интересно и с сюрпризами для хозяев. Да, не обошлось без ошибок, но и "Вольфсбург" ошибался, возможно, неуверенность хозяев сыграла важную роль, как и отсутствие болельщиков, серьезной поддержки, 12-го игрока. Но это не наши проблемы. Есть победа, очка в копилку всех украинских команд в общем рейтинге, и хорошее преимущество перед ответным матчем в Харькове, который, скорее всего, пройдет опять же при пустых трибунах.

На сегодня имеем яркую гостевую победу подопечных Каштру. Во многом тактически сильнее выглядели "горняки", а также проявили характер и желание выйти в четвертьфинал ЛЕ. Не в последнюю очередь стоит рассматривать и опыт, за счет которого "Шахтер" выглядел лучше в переломные, очень непростые периоды встречи.

Невероятно нервные первые минуты, попытки хозяев взять игру под свой контроль и полностью перевести мяч на половину поля "Шахтера". Но настоящего стартового штурма от "Вольфсбурга" не последовало, все же в обороне немецкая команда оставляла серьезный резерв, рассчитывая на проникающие выпады, разрезающие передачи, которые удавалось перехватывать "горнякам". Гости достойно выдержали эти атаки, конечно, не забывая и про свои наступательные комбинации.

Ожидалось, что "волки" будут более агрессивными, чувствовать себя полноправными хозяевами положения, но дончане блестяще умеют сдерживать соперника в подобных ситуациях. Опыта и хладнокровия дончанам не занимать. Именно подопечные Каштру быстрее справились с нервозностью, даже смогли превзойти хозяев и взять под контроль центр поля, а затем заработали фланги. Существенно повлиял на игру первый гол – прошел навес от Исмаили, Брукс не столько выбил мяч, как отдал пас на Мораеса. Украинский бразилец "перевисел в воздухе" Кнохе и пробил головой – 1:0.

Почти сразу "оранжево-черные" могли и должны были делать счет более крупным в свою пользу. Додо навешивал, а Арнольд безрассудно выставил руку и мяч попал в нее. Казалось, эпизод заиграли, но есть же ВАР! Арбитр посмотрел видеоповтор и назначил пенальти. К огромному сожалению, Коваленко не смог точно пробить с точки. Голкипер угадал и взял удар в угол.

Несмотря на неудачу с одиннадцатиметровым "Шахтер" не растерялся, не думал про упущенный шанс, а продолжал отвечать атакой на атаку. Интереснее выглядели гости, чем подопечные Гласнера. Даже по острым моментам предпочтение стоит отдать "Шахтеру" - Патрик, Исмаили, Тете и Мораес имели отменные возможности забить. Мяч пролетал рядом с каркасом ворот. У "Вольфсбурга" в первом тайме всего два настоящих острых момента – Мехмеди и Герхард пробивали неплохо, но не более того.

Долгое время Вегхорст – лучший бомбардир "волков" - находился в тени. До 45-й минуты форварда, словно спрятали за спины защитников, но... затем был досадный рикошет, мяч попал в руку Матвиенко. Арбитр снова обратился к ВАР. Пенальти! К сожалению, судья имел право на такое решение, но это оказался тот случай, когда свое поле не сыграло за хозяев. У Вегхорста поехала опорная нога, удар вышел великолепным, если бы команды играли в американский футбол – такой себе "field goal". А счет в "соккере" остался прежним, поскольку мяч пролетел намного выше рамки Пятова.

Второй тайм начался с того, что "волки" бросились вперед, провели две хороших атаки, а третья завершилась голом. Забил антигерой первого тайма – Брукс. Навес с углового от Беркало, и головой Брукс переправил мяч в ворота. Ошибка Пятова на выходе (в полупозиции остался Андрей), а также центрбеки проиграли борьбу и позволили пробить сопернику.

Слишком низко садился "Шахтер" сразу после перерыва, а "Вольфсбург" все смелее шел вперед. Это, откровенно, настораживало. Еще и неожиданная замена и уход с поля Исмаили могли ввергнуть гостей в неприятное состояние игры на отбой. Но нет – украинская команда нашла в себе силы не только вернуть себе инициативу на поле, еще и снова забить. Стандартные положения остаются грозным оружием дончан, после штрафного от Патрика мяча коснулся голкипер, он попал в штангу и отскочил к Маркусу Антонио. Бразильский легионер с завидной уверенностью головой переправил снаряд в сетку. Первый и очень важный в карьере гол Антонио за "Шахтер" в еврокубках - 2:1.

Хозяева предприняли несколько попыток перехватить инициативу, постарались лишить гостей пространства и контролировали мяч. При этом явно не все получалось у "Вольфсбурга" (как минимум), ожидалось большего от "волков", а так хозяева оказались если не совсем беззубыми, то вялыми, не готовыми вцепиться в соперника. Будем надеяться, что и во второй игре подопечные Гласнера не смогут показать свой оскал. В любом случае, теперь все зависит от "горняков".

Пока остается под вопросом дата ответного матча, если он состоится через неделю, фоворит на выход в червертьфинал ЛЕ очевиден.

Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия)

Главный судья: Дамир Скомина (Словения)

Вольфсбург (Германия) - Шахтер (Украина) 1:2

Голы: Брукс 48 - Мораес 17, М. Антонио 73

Вольфсбург: Кастельс, Отавио, Брукс, Кнохе, Штеффен, Герхард, Шлаггер (Виктор 74), Арнольд, Брекало, Вегхорст, Мехмеди (Гинчек 80).

Шахтер: Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили (Хочолава 68), А. Патрик, М. Антонио, Тете, Коваленко (Майкон 66), Тайсон (Коноплянка 88), Мораес.

Предупреждения: Вегорст 18, Штеффен 56, Брукс 71