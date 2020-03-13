Каштру: С травмой была связана одна замена, а Коваленко не всегда действовал так, как надо было

Коуч "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал победу своей команды в Германии в первом матче 1/8 Лиги Европы с "Вольфсбургом" (2:1).

- Это была игра, в которой встретились две очень хорошие команды. Наша команда, если говорить глобально, была лучше. И победила.

- "Шахтер" не первую и не вторую игру демонстрирует характер, умение добиваться результата, - именно на выезде. За счет чего вы достигли такой хорошей игры на выезде?

- Нет, команда, в принципе, демонстрирует свой характер постоянно - как на выезде, так и в домашних поединках. Даже скажу иначе: благодаря характеру, который демонстрирует команда, и действиям игроков, "Шахтер" заканчивает чемпионат Украины с 14-очковым отрывом от второго места. Именно в этом невероятная амбиция, храбрость наших игроков.

В еврокубковых матчах, Лиги чемпионов и Лиги Европы, мы были такие же хорошие. Это благодаря работе, которую демонстрируют игроки на протяжении всего времени. Они действуют одинаково как дома, так и на выезде - полностью отдаемся своей задаче.

Иногда все получается не совсем так, как ты того хочешь. Например нам очень запомнился домашний поединок с "Аталантой". Даже сейчас мы вспоминаем его ...Но ничего страшного, смотрим на настоящее и оно нам говорит, что путь в Лиге Европы, которым мы идем, является правильным. Должны продолжить этот путь. Сейчас нам противостоит очень прочный соперник. В Бундеслиге "Вольфсбург" все же действительно компетентный соперник, нам нужно будет удивить их в ответном матче и пройти дальше.

- До сих пор пенальти били Марлос, Мораес, Тете, Тайсон - и они все забивали 11-метровые. Если бы Коваленко забил "Вольфсбургу", было бы гораздо спокойнее. Почему бил именно он?

- Бил, потому был настроен бить. Пенальти не забивает только тот, кто его пробивает. Умирает только тот, кто живет. Вот я и не забиваю и не не забиваю пенальти ...Потому что я их не бью! Именно так надо воспринимать жизнь.

Ничего страшного, не всегда все складывается так, как ты того хочешь. Просто не повезло Коваленко и команде в том моменте. Команда же и после этого эпизода оставалась объединенной, прекрасно себя показала. Я говорю о семье "Шахтер", и это не просто так. "Шахтер" - это действительно семья, все борются за одну цель. Не один Витя ошибся, ошибки допускала вся команда. Мы не забили пенальти? Ничего страшного. Важно идти вперед, мы добились победы благодаря нашему единству.

- Замены были вызваны, в частности, повреждениями?

- Только в случае с Исмаили. Его заменили из-за травмы. Две другие замены - это было тактическое решение. Витя Коваленко не всегда действовал так, как надо было.

Очень важно было поставить Майкона, чтобы разыгрывать втроем, оказываться между центральными защитниками, отвести "Вольфсбург" от своих ворот, снова взять игру в свои руки. Как следствие, вполне заслуженно мы добились победы.