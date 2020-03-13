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Маркос Антонио: Это первый раз, когда я забил гол головой

Лига Европы
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Маркос Антонио: Это первый раз, когда я забил гол головой
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Маркос Антонио прокомментировал победу совей команды в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с "Волфьсбургом" (2:1).

"Это первый раз, когда я забил гол головой, будучи профессионалом. Я очень счастлив. Благодарю бога, что я смог забить гол, а команда – победить.

Мы знали, что нам предстоит очень сложный матч. Наша команда – очень сильна, мы смогли показать свой футбол и добиться победы.

Два незабитых пенальти – ничего страшного, такое бывает в футболе. Не стоит зацикливаться на этих моментах.

Мы приехали сюда, чтобы победить. У нас было огромное желание. Нужно быть такими же настроенными на ответный матч, чтобы пройти дальше.

Коронавирус – не совсем приятно, когда все это видишь в Европе и мире. Но когда ты находишься на поле, должен думать только о матче", – сказал Антонио в эфире телеканала "Футбол 1".

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В статье: Шахтер (Донецк) Вольфсбург Маркос Антонио
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Источник:
Трибуна

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