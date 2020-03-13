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Рейнджерс - Байер 1:3. Видео голов и обзор матча

Лига Европы
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Смотреть видео обзор матча Лиги Европы Рейнджерс - Байер, 12 марта 2020

Рейнджерс - Байер 1:3. Видео голов и обзор матча
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Вашему вниманию видео обзор первого матча 1/8 финала Лиги Европы между Рейнджерс и Байером. Команда Джеррарда, несмотря на бешеную поддержку родных трибун, не смогла устоять перед более искусным соперником - Хавертц реализовал пенальти, Арангис пробил издали, а Бейли подсек мяч в верхний угол из пределов штрафной площади. Шотландцы смогли ответить лишь голом после углового.

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1/8 Лиги Европы, первый матч. Глазго, “Айброкс”

“Рейнджерс” Глазго – “Байер” Леверкузен 1:3

Голы: Эдмундсон 75 – Хавертц 37 (пен.), Арангис 67, Бэйли 88

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В статье: Рейнджерс (Глазго) Байер (Леверкузен) Чарлес Арангис Леон Бэйли
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