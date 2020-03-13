Коуч Вольфсбурга считает несправедливым итог матча с Шахтером

Главный тренер "Вольфсбурга" Оливер Гласнер убежден, что в домашнем матче 1/8 финала Лиги Европы с "Шахтером" (1: 2) его команда заслуживала другой счет.

Мы очень разочарованы, матч не должен был закончиться с таким счетом. Мы хорошо играли в первые 15 минут. После этого мы увидели уровень "Шахтера", насколько хорошо эта команда движется с мячом. Тогда мы проиграли слишком много единоборств.

После перерыва "Вольфсбург" стал доминировать на поле. Однако, мы не смогли воспользоваться нашими моментами. А "горняки" сделали всего одно действие, чтобы выиграть матч.