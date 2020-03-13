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Коуч Вольфсбурга считает несправедливым итог матча с Шахтером

Лига Европы
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Уверен, что его команда забьет в Харькове

Коуч Вольфсбурга считает несправедливым итог матча с Шахтером
Новина українською

Главный тренер "Вольфсбурга" Оливер Гласнер убежден, что в домашнем матче 1/8 финала Лиги Европы с "Шахтером" (1: 2) его команда заслуживала другой счет.

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Мы очень разочарованы, матч не должен был закончиться с таким счетом. Мы хорошо играли в первые 15 минут. После этого мы увидели уровень "Шахтера", насколько хорошо эта команда движется с мячом. Тогда мы проиграли слишком много единоборств.

После перерыва "Вольфсбург" стал доминировать на поле. Однако, мы не смогли воспользоваться нашими моментами. А "горняки" сделали всего одно действие, чтобы выиграть матч.

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Это еврокубки, здесь решают мелочи. Чем сильнее соперники, тем важнее детали.

Мы полетим в Харьков и попробуем сделать все, чтобы добиться положительного результата.

Этой весной мы забили много голов на выезде. Я абсолютно уверен, что мы сможем сделать это и в ответном матче, - цитирует Гласнера сайт "Вольфсбурга".

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В статье: Вольфсбург (Вольфсбург) Лига Европы Шахтер (Донецк) Оливер Гласнер
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