Бывший форвард Шахтера разделил поединок ЛЕ с Вольфсбургом на несколько отрезков

Автор 61 гола "Шахтера" в 1990-х Олег Матвеев проанализировал поединок "горняков" в 1/8 Лиги Европы с "Вольфсбургом".

- Олег, итог выездного матча против "Шахтера" лучше не придумаешь или можно было добиться большего?

- Не надо гневить Бога. Результат для "горняков" перед ответным матчем вполне приемлем. Хотя, конечно, если бы "Шахтер" реализовал все свои моменты, счет мог бы быть и больше. Команда Луиша Каштру показала хорошую игру, большую часть времени дончане контролировали ход игры и закономерно победили.

- Вы ожидали большего от "Вольфсбурга"?

- Скажу честно, я не следил за ними в Бундеслиге, но по матчам группового раунда Лиги Европы с "Александрией" было понятно, что это тяжелая команда, которая неплохо готова физически и хорошо использует стандартные положения. Я предполагал, что в комбинационной игре "Шахтер" будет выглядеть сильнее. Так оно и получилось.

- В дебюте поединка горняки усыпляли бдительность соперника?

- Возможно. Я бы сказал, что подопечные Луиша Каштру раскачивались, а затем взяли мяч под свой контроль и игра тут же пошла под диктовку нашей команды.

- Если бы Коваленко забил пенальти в середине первого тайма, Вольсфсбург был бы вполне деморализован?

- Вне всякого сомнения. Вести в счете 2:0 до 22 минуте на поле представителя Бундеслиги - это фантастика! Но, как показал сам матч, не реализован пенальти не выбил "горняков" из колеи.

- Начало второго тайма снова было за хозяевами?

- Опять же, за счет атлетической готовности и стандартных положений, не более того. Пропущенный мяч в дебюте второй 45-минутки только мобилизовал горняков, которые впоследствии не дали усомниться в своем превосходстве в классе.

- Теперь команда Луиша Каштру - фаворит противостояния?

- Да. Однако на ответный поединок "Шахтер" должен выходить с максимальной концентрацией, тогда Вольфсбург будет в любом случае положено на лопатки.