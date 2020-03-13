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InStat определил самого полезного игрока Шахтера в выездном матче с Вольфсбургом

Лига Европы
(1 голосов)

С браком в 14%

InStat определил самого полезного игрока Шахтера в выездном матче с Вольфсбургом
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Алан Патрик стал самым полезным игроком в матче 1/8 ЛЕ против "Вольфсбурга" (2:1) по данным InStat.

Рейтинг эффективности бразильца - 351 балл.

Хавбек провел полный матч, выполнил 101 тактико-техническое действие с браком - 14%.

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Выполнил 1 удар, 1 острую передачу, выиграл 10 единоборств, 6 раз удачно обходил соперников.

Также в тройке лучших игроков горняков Тайсон (335) и Маркос Антонио (307).

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В статье: Вольфсбург (Вольфсбург) Лига Европы Шахтер (Донецк) InStat
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Источник:
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Комментарии (6)
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Sneg SD (Умань)
13.03.2020 в 10:54
Хто б міг подумати рік-два тому, що Патрік буде одним із лідерів Шахтаря....?
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+1
0
v.grischuk (Винница)
13.03.2020 в 10:27
А Патрик таки завоевал свое место и он один из лучших на сегодня в Шахте!!!
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+5
0
avatar
beatles (Крыжополь)
13.03.2020 в 10:40
таки да
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+4
0
Po4eson (Одесса)
13.03.2020 в 10:45
Хотя пару тройку лет назад его появление на поле вызывало рвотный рефлекс
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+3
0
oleg.m.3972 (Харьков)
13.03.2020 в 11:34
И всё-таки... У него в этом матче неточных передач было с лихвой. Надеюсь, что хороших матчей у него будет больше.
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0
0
v.grischuk (Винница)
13.03.2020 в 10:23
Меня лично Маркос Антонио порадовал!!!!)))
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+4
0

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