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InStat определил самого полезного игрока Шахтера в выездном матче с Вольфсбургом
С браком в 14%
Полузащитник "Шахтера" Алан Патрик стал самым полезным игроком в матче 1/8 ЛЕ против "Вольфсбурга" (2:1) по данным InStat.
Рейтинг эффективности бразильца - 351 балл.
Хавбек провел полный матч, выполнил 101 тактико-техническое действие с браком - 14%.
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Выполнил 1 удар, 1 острую передачу, выиграл 10 единоборств, 6 раз удачно обходил соперников.
Также в тройке лучших игроков горняков Тайсон (335) и Маркос Антонио (307).
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Источник:Трибуна
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Комментарии (6)
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Sneg SD (Умань)
13.03.2020 в 10:54
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v.grischuk (Винница)
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beatles (Крыжополь)
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Po4eson (Одесса)
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oleg.m.3972 (Харьков)
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v.grischuk (Винница)
13.03.2020 в 10:23
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