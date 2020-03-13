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Ваут Вегорст вспомнил свой нереализованный 11-метровый в ворота Шахтера
Говорит о потере инициативы в матче
Нападающий "Вольфсбурга" Ваут Вегхорст прокомментировал поражение в первом матче 1/8 финала ЛЕ против "Шахтера" (1:2).
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Результат разочаровывает. Начали довольно хорошо, но быстро потеряли инициативу в матче.
Это осложнило нам ход игры. Разумеется, плохо и то, что я не реализовал пенальти перед перерывом.
Я думаю, мы хорошо проявили себя во втором тайме. А в концовке игры все сложилось не в нашу пользу, - цитирует Вегхорста Sportbuzzer.
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