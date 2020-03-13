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Ваут Вегорст вспомнил свой нереализованный 11-метровый в ворота Шахтера

Лига Европы
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Говорит о потере инициативы в матче

Ваут Вегорст вспомнил свой нереализованный 11-метровый в ворота Шахтера
Новина українською

Нападающий "Вольфсбурга" Ваут Вегхорст прокомментировал поражение в первом матче 1/8 финала ЛЕ против "Шахтера" (1:2).

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Результат разочаровывает. Начали довольно хорошо, но быстро потеряли инициативу в матче.

Это осложнило нам ход игры. Разумеется, плохо и то, что я не реализовал пенальти перед перерывом.

Я думаю, мы хорошо проявили себя во втором тайме. А в концовке игры все сложилось не в нашу пользу, - цитирует Вегхорста Sportbuzzer.

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В статье: Вольфсбург (Вольфсбург) Лига Европы Шахтер (Донецк) Ваутер Вегхорст
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