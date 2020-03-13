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Хавбек Шахтера претендует на звание игрока недели в Лиге Европы
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Центральный полузащитник "Шахтера" Маркос Антонио по итогам выездного матча с "Вольфсбургом" (2:1) претендует на звание игрока недели в Лиге Европы.
На его счету в немецком матче гол, удар по воротам и 94% точных передач, констатирует УЕФА.
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Соперниками бразильского легионера "Шахтера" являются форвард Одион Игало ("Манчестер Юнайтед"), а также полузащитники Арангис ("Байер") и Самуэле Кампо ("Базель").
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