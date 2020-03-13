Хавбек Шахтера претендует на звание игрока недели в Лиге Европы

Центральный полузащитник "Шахтера" Маркос Антонио по итогам выездного матча с "Вольфсбургом" (2:1) претендует на звание игрока недели в Лиге Европы.

На его счету в немецком матче гол, удар по воротам и 94% точных передач, констатирует УЕФА.

Соперниками бразильского легионера "Шахтера" являются форвард Одион Игало ("Манчестер Юнайтед"), а также полузащитники Арангис ("Байер") и Самуэле Кампо ("Базель").