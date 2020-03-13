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Этого не должно было произойти. Обзор немецкой прессы после матча Вольфсбург - Шахтер

Лига Европы
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Совсем не по сценарию хозяев прошла игра на "Фольксваген-Арене", но никто в Германии не отчаивается

Этого не должно было произойти. Обзор немецкой прессы после матча Вольфсбург - Шахтер
UA-Футбол
Новина українською

Настроение немецких журналистов не лучшее, хотя трагедии от проигранного матча никто не делает. Конечно, большего в Германии ожидали от "Вольфсбурга", но поражение от "Шахтера" получилось каким-то будничным, уж слишком обычным. Может быть, мысли заняты другим, а у "Шахтера" получилось сосредоточиться на противостоянии, сохранить "холодную голову".

Кicker отмечает, что украинская команда играла лучше и заслужила победу над "волками". Удивило журналистов безвольное отношение подопечных Гласнера к столь важному поединку, хотя отмечается, может и не столь важен для хозяев был этот матч?

"Вольфсбург" проиграл донецкому "Шахтеру" впервые после восьми матчей без поражений и, таким образом, потерял хорошую стартовую позицию в 1/8 финала Лиги Европы. В гостях будет еще сложнее. Украинская команда была более опасной, атакующей в игре, сбалансированной с точки зрения организации самой игры.

Тренер "волков" Оливер Гласнер не внес изменений в свою стартовую одиннадцатку в сравнении с матчем с "Лейпцигом" в субботу в Бундеслиге (0:0). А главный тренер донецкой команды Луиш Каштру сделал две замены после победы 4:3 над "Колосом" во внутренней лиге. Коваленко и Алан Патрик стартовали с первых минут, а Майкон и экс-игрок "Шальке" Коноплянка остались на банке. Возможно, это сыграло важную роль, поскольку Патрик стал одним из лучших в поединке.

Этого не должно было произойти. Обзор немецкой прессы после матча Вольфсбург - Шахтер - изображение 1

Независимо от пустых трибун хозяева лучше начали матч, но в дальнейшем "Шахтер" стал действовать смелее и продолжал оказывать давление на "Вольфсбург" с быстрым темпом игры. Цепочка ошибок представителя Нижней Саксонии привела к 1:0 для украинцев на 16-й минуте. Вскоре после этого "Шахтер" в лице Коваленко упустил шанс сделать счет 2:0 – нереализованный пенальти.

Надежда появилась во втором тайме. Хозяева вышли из раздевалки с явным воодушевлением. И после углового удара Брукс поймал дезориентированного Пятова в центре ворот. Ожидалось, что "волки" разовьют преимущество, однако в дальнейшем игра снова стала более сбалансированной. Не было никаких по-настоящему опасных моментов до 73-й минуты. Алан Патрик принялся бить штрафной удар и Кастилас переправил мяч в перекладину. Но вратарь уже был бессилен против добивания Маркоса Антонио.

Этого не должно было произойти. Обзор немецкой прессы после матча Вольфсбург - Шахтер - изображение 2

На заключительном этапе игры готовность к тому, чтобы отыграться наблюдалась у команды Гласнера. Однако "Вольфсбургу" не хватило последнего рывка и силы, чтобы дожать гостей, не хватало хозяевам солидности. В концовке обозреватель Кickerа отмечает лишь два удара Отавио и Гинчека – "Шахтер" хладнокровно выстоял, а гости так и осталось с унизительным поражением. "Вольфсбург" в воскресенье поедет в гости в Аугсбург, а с донецким "Шахтером" продолжит разбираться в четверг в Харькове. Если матч не будет отменен.

"Вольфсбург" вынужден признать свою неудачу и заслуженное поражение в домашней игре против "Шахтера", уверенны в Spiegel. Теперь необходимо выиграть второй матч. Гости из Украины с самого начала искали путь к воротам соперника. Мораес, Патрик и Тайсон заводили гостей, совсем не случайно украинская команда вышла вперед. В первом тайме подопечные Каштру стали лучшей командой.

Этого не должно было произойти. Обзор немецкой прессы после матча Вольфсбург - Шахтер - изображение 3

Незадолго до перерыва "Шахтеру" не повезло, что рефери наградил "Вольфсбург" сомнительным пенальти, но удача улыбнулась, что Вехорст поскользнулся своей опорной ногой во время исполнения удара и пробил над воротами.

После перерыва Брукс забил с навеса с углового и сравнял счет - голкипер "Шахтера" Андрей Пятов выглядел не лучшим образом. В результате хозяева постепенно завладели игрой, но не более того. Маркос Антонио принес гостям победу, отреагировав быстрее, чем защита "Вольфсбурга" на штрафной удар Алана Патрика в перекладину, бразилец был первым на мяче. Джокером у хозяев мог стать Гинчек, свежий игрок упустил две хорошие возможности в добавленное время.

Этого не должно было произойти. Обзор немецкой прессы после матча Вольфсбург - Шахтер - изображение 4

Домашнее 1:2 является плохим результатом перед поединком в Харькове, подводят итог в Westdeutsche Zeitung. Но все не так уж и безнадежно. "Вольфсбург" надеется отыграться в ответном матче.

Немецкое издание порадовали слова тренера "волков", что все будет решаться во втором противостоянии. У "Шахтера" было психологическое преимущество. Украинские игроки привыкли к столь сильным стрессовым ситуациям, ведь в их стране идет война. Относительно равная получилась игра, но в ключевых моментах гости выглядели лучше, ответственней отнеслись к своим моментам. А еще "Шахтер" с удовольствием пользовался ошибками "Вольфсбурга".

Интересный заголовок обзора матча выбрали в Sportbuzzer.de - "Этого не должно было произойти". Но сам анализ событий на поле доказывает превосходство дончан, закономерность их победы и малые шансы чего-то добиться у "волков".

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В статье: обзор прессы Шахтер (Донецк) Вольфсбург
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