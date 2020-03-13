Этого не должно было произойти. Обзор немецкой прессы после матча Вольфсбург - Шахтер

Настроение немецких журналистов не лучшее, хотя трагедии от проигранного матча никто не делает. Конечно, большего в Германии ожидали от "Вольфсбурга", но поражение от "Шахтера" получилось каким-то будничным, уж слишком обычным. Может быть, мысли заняты другим, а у "Шахтера" получилось сосредоточиться на противостоянии, сохранить "холодную голову".

Кicker отмечает, что украинская команда играла лучше и заслужила победу над "волками". Удивило журналистов безвольное отношение подопечных Гласнера к столь важному поединку, хотя отмечается, может и не столь важен для хозяев был этот матч?

"Вольфсбург" проиграл донецкому "Шахтеру" впервые после восьми матчей без поражений и, таким образом, потерял хорошую стартовую позицию в 1/8 финала Лиги Европы. В гостях будет еще сложнее. Украинская команда была более опасной, атакующей в игре, сбалансированной с точки зрения организации самой игры.

Тренер "волков" Оливер Гласнер не внес изменений в свою стартовую одиннадцатку в сравнении с матчем с "Лейпцигом" в субботу в Бундеслиге (0:0). А главный тренер донецкой команды Луиш Каштру сделал две замены после победы 4:3 над "Колосом" во внутренней лиге. Коваленко и Алан Патрик стартовали с первых минут, а Майкон и экс-игрок "Шальке" Коноплянка остались на банке. Возможно, это сыграло важную роль, поскольку Патрик стал одним из лучших в поединке.

Независимо от пустых трибун хозяева лучше начали матч, но в дальнейшем "Шахтер" стал действовать смелее и продолжал оказывать давление на "Вольфсбург" с быстрым темпом игры. Цепочка ошибок представителя Нижней Саксонии привела к 1:0 для украинцев на 16-й минуте. Вскоре после этого "Шахтер" в лице Коваленко упустил шанс сделать счет 2:0 – нереализованный пенальти.

Надежда появилась во втором тайме. Хозяева вышли из раздевалки с явным воодушевлением. И после углового удара Брукс поймал дезориентированного Пятова в центре ворот. Ожидалось, что "волки" разовьют преимущество, однако в дальнейшем игра снова стала более сбалансированной. Не было никаких по-настоящему опасных моментов до 73-й минуты. Алан Патрик принялся бить штрафной удар и Кастилас переправил мяч в перекладину. Но вратарь уже был бессилен против добивания Маркоса Антонио.

На заключительном этапе игры готовность к тому, чтобы отыграться наблюдалась у команды Гласнера. Однако "Вольфсбургу" не хватило последнего рывка и силы, чтобы дожать гостей, не хватало хозяевам солидности. В концовке обозреватель Кickerа отмечает лишь два удара Отавио и Гинчека – "Шахтер" хладнокровно выстоял, а гости так и осталось с унизительным поражением. "Вольфсбург" в воскресенье поедет в гости в Аугсбург, а с донецким "Шахтером" продолжит разбираться в четверг в Харькове. Если матч не будет отменен.

"Вольфсбург" вынужден признать свою неудачу и заслуженное поражение в домашней игре против "Шахтера", уверенны в Spiegel . Теперь необходимо выиграть второй матч. Гости из Украины с самого начала искали путь к воротам соперника. Мораес, Патрик и Тайсон заводили гостей, совсем не случайно украинская команда вышла вперед. В первом тайме подопечные Каштру стали лучшей командой.

Незадолго до перерыва "Шахтеру" не повезло, что рефери наградил "Вольфсбург" сомнительным пенальти, но удача улыбнулась, что Вехорст поскользнулся своей опорной ногой во время исполнения удара и пробил над воротами.

После перерыва Брукс забил с навеса с углового и сравнял счет - голкипер "Шахтера" Андрей Пятов выглядел не лучшим образом. В результате хозяева постепенно завладели игрой, но не более того. Маркос Антонио принес гостям победу, отреагировав быстрее, чем защита "Вольфсбурга" на штрафной удар Алана Патрика в перекладину, бразилец был первым на мяче. Джокером у хозяев мог стать Гинчек, свежий игрок упустил две хорошие возможности в добавленное время.

Домашнее 1:2 является плохим результатом перед поединком в Харькове, подводят итог в Westdeutsche Zeitung . Но все не так уж и безнадежно. "Вольфсбург" надеется отыграться в ответном матче.

Немецкое издание порадовали слова тренера "волков", что все будет решаться во втором противостоянии. У "Шахтера" было психологическое преимущество. Украинские игроки привыкли к столь сильным стрессовым ситуациям, ведь в их стране идет война. Относительно равная получилась игра, но в ключевых моментах гости выглядели лучше, ответственней отнеслись к своим моментам. А еще "Шахтер" с удовольствием пользовался ошибками "Вольфсбурга".