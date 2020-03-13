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Герой футбольного дня. Маркос Антонио

Лига Европы
(2 голосов)

По итогам матча Шахтера против Вольфсбурга

Герой футбольного дня. Маркос Антонио
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Удачную игру против "Вольфсбурга" Маркоса Антонио отмечают большинство экспертов и болельщиков. И визуальная оценка подтверждается статистикой: он был третьим самым полезным футболистом "Шахтера" по оценке InStat, претендует на звание лучшего игрока недели Лиги Европы по версии УЕФА (благодаря голу, удару по воротам, а также 94-м процентам удачных передач). Впервые на профессиональном уровне забил гол головой. Добавим от себя, что Маркос Антонио стал лучшим в "Шахтере" по прикосновениям к мячу, выполнил наибольше передач, не само лучше в команде, но все же эффективно шел в обводку, несколько раз успешно вступал в отбор и редко терял мяч. Одним словом, достойная замена Тарасу Степаненко.

Герой футбольного дня. Маркос Антонио - изображение 1

Конкретно в этом матче? Бесспорно. Однако надо отметить и суммарные успехи Маркоса Антонио – начиная с гостевого поединка против "Бенфики". Тогда именно он, - Маркос Антонио, - выполнил шикарную диагональ из центра поля на Додо, который потом сделал фланговый голевой прострел. А потом повторил трюк в поединке с "Колосом", выполнив классную голевую передачу на Тете. Молодой бразилец демонстрирует не только высокую производительность, отличается не только старательностью, но и умением читать игру. Для центрального полузащитника это большая добродетель.

И вот можно констатировать, что процесс пошел. Додо, Тете, Манор Соломон, Маркос Антонио – молодежь прогрессирует и происходит то, чего не было при каденции Паулу Фонсеки. Происходит процесс омоложения коллектива. Собственно, это одна из главных задач Луиша Каштру в "Шахтере". А когда при этом удается и добиваться результата ("горняки" максимально близки к четвертьфиналу Лиги Европы), сомнений становится все меньше – выбор был правильный.

Герой футбольного дня. Маркос Антонио - изображение 2

Особенно важно для Маркоса Антонио чувствовать себя уверенно теперь, когда отсутствует Тарас Степаненко. Виктор Коваленко не демонстрирует стабильности, Майкон также находится в поиске себя, поэтому у Маркоса есть отличный шанс стать важным игроком основного состава. С другой стороны, коронавирус-паузы не избежать, а после нее быть может все, что угодно.

Фото - ФК "Шахтер"

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В статье: Шахтер (Донецк) герой футбольного дня Маркос Антонио
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