Андрей Полунин: В матче Вольфсбург - Шахтер мы не увидели никакой немецкой машины

Бывший игрок "Днепра", немецких клубов "Нюрнберг" и "Санкт-Паули" Андрей Полунин прокомментировал победу "Шахтера" со счетом 2:1 над "Вольфсбургом" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

- Первый тайм прошел при полном преимуществе и под диктовку "Шахтера". Они хорошо контролировали мяч, ничего не позволили создать хозяевам у своих ворот. Если бы Коваленко забил пенальти, то вопрос о победителе был бы снят еще в первой 45-минутке. Правда и немцы не забили свой пенальти, который, впрочем, выглядел случайным совпадением.

С началом второго тайма "Вольфсбургу" удалось на время перехватить инициативу и сравнять счет. "Волки" попытались переместить игру на половину поля "горняков", но ничего сделать не смогли. "Шахтер" постепенно отодвинул эпицентр событий от своих ворот, увеличил темп, немцы не успевали быстро возвращаться назад, вследствие чего образовалось большое пространство между линиями. А что еще нужно "Шахтеру"? Они воспользовались этим, забив второй мяч, а затем играли уже по счету.

За счет хорошего прессинга "Шахтер" заставил немецкую команду допускать много ошибок, сделал ее пассивной, хозяева просто не успевали за быстрыми перемещениями горняков. И лишь в конце "Вольфсбург" мог забить, создав два момента, но удача была на нашей стороне. Хорошо, что индивидуальное мастерство у немцев не на высоком уровне. Как всегда, проблемой оказались стандарты, при которых "Шахтер" пропускает.

Не ставя под сомнение уверенную и заслуженную победу "Шахтера", до игры говорил, что "Вольфсбург" - это посредственная команда. Они играли без агрессии, без желания победить, и мы не увидели никакой немецкой машины, того натиска, с которым обычно играют команды дома. Может на них повлияло отсутствие родных болельщиков, не было мощной поддержки, и игра проходила в тишине. Но тут вижу только одну причину, "Шахтер" сам заставил соперника быть слабым.

Горняки сместили акцент атак на фланги, где слева здорово работает связка Исмаили - Тайсон, а справа Додо - Тете. Это быстрые скоростные игроки, которые затерзали своих оппонентов. Хорошо сыграл Мораес. Это тот нападающий, который навязывает борьбу защитникам, по футбольному наглый, на себе зарабатывает фолы, а самое главное, качественно выполняет свою работу – забивает голы.

Очевидно, что "Шахтер" является фаворитом этой пары, имеет хорошее преимущество, которое нужно только закрепить на своем поле. Заслуженная и убедительная победа, которая дает хороший шанс на прохождение в следующий этап.

Напомним, когда состоится ответный матч, пока неизвестно. УЕФА объявил, что все еврокубковые турниры приостанавливаются из-за коронавируса.