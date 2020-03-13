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Мораес: Нужно предпринять правильные меры, следить за здоровьем

Лига Европы
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Форвард Шахтера - о коронавирусе и не только

Мораес: Нужно предпринять правильные меры, следить за здоровьем
Новина українською

Форвард "Шахтера" Жуниор Мораес рассказал о первом матче 1/8 финала Лиги Европы с "Вольфсбургом" (2:1).

"В таких матчах для нападающего всегда очень важно забивать. Очень счастлив, что смог помочь команде голом и мы добились положительного результата. Нужно поздравить всех ребят, которые играли сегодня и боролись до самого конца. Но нам нужно быть очень осторожными с ответным поединком. В нашей команде есть некоторые сложности с игрой, когда у тебя есть некоторое преимущество после первого матча. Нужно быть очень сконцентрированными, очень осторожными, потому что игра такого уровня не должна позволять много ошибок

Я думаю, что ситуация с коронавирусом очень опасная. Всем людям и правительству нужно подумать о человеческой составляющей каждого игрока, каждого профессионала, который работает в разных сферах. Сейчас нужно предпринять правильные меры, продумать все для того, чтобы у всех было время, прежде всего, следить за своим здоровьем", - сказал нападающий.

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В статье: Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес Вольфсбург
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