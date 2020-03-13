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Шахтер одержал свою 20-ю гостевую победу в Лиге Европы

Лига Европы
(2 голосов)

У Динамо только 15

Шахтер одержал свою 20-ю гостевую победу в Лиге Европы
Новина українською

Победа над "Вольфсбургом" (2:1) стала 20-й для "Шахтера" на чужих полях в Лиге Европы (Кубке УЕФА). "Горняки" первыми из украинских команд достигли этого рубежа.

К примеру, "Днепр" выигрывал на выезде в этом турнире 17 раз, "Динамо" - 15, а "Металлист" - 13.

12 побед дончане отпраздновали под руководством Мирчи Луческу, 5 - Паулу Фонсеки, по 1 - Владимира Салькова, Валерия Яремченко и Луиша Каштру.

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В статье: Шахтер (Донецк) Вольфсбург
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Источник:
sport.ua

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