Лига Европы
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Шахтер одержал свою 20-ю гостевую победу в Лиге Европы
У Динамо только 15
Победа над "Вольфсбургом" (2:1) стала 20-й для "Шахтера" на чужих полях в Лиге Европы (Кубке УЕФА). "Горняки" первыми из украинских команд достигли этого рубежа.
К примеру, "Днепр" выигрывал на выезде в этом турнире 17 раз, "Динамо" - 15, а "Металлист" - 13.
12 побед дончане отпраздновали под руководством Мирчи Луческу, 5 - Паулу Фонсеки, по 1 - Владимира Салькова, Валерия Яремченко и Луиша Каштру.
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Источник:sport.ua
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