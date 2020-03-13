Шахтер вернет желающим деньги за билеты на домашний матч с Вольфсбургом

Как известно, ответный матч 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" — "Вольфсбург", который должен был состоятся 19-го марта на ОСК "Металлист", отложен решением УЕФА.

В связи с тем, что матч отложен, и дата его проведения будет определена позже, приобретенные ранее билеты остаются действительными.

Впрочем, если по какой-либо причине болельщик желаете вернуть билет и получить возмещение его стоимости, сделать это можно согласно процедуре, изложенной на официальном сайте "горняков".

Напомним, что в первом матче противостояния в Германии "Шахтер" выиграл со счетом 2:1.