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Каштру: Шахтер — это уровень, мужество, амбиции и решительность

Лига Европы
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Наставник горняков доволен

Каштру: Шахтер — это уровень, мужество, амбиции и решительность
Новина українською

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру подвел краткий итог первого матча 1/8 финала Лиги Европы с "Вольфсбургом" (2:1).

"Поздравляю команду! Уровень, мужество, амбиции и решительность. Мы — "Шахтер"!", — написал Каштру в Instagram.

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В статье: Шахтер (Донецк) Вольфсбург Луиш Каштру
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