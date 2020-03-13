Лига Европы
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Каштру: Шахтер — это уровень, мужество, амбиции и решительность
Наставник горняков доволен
Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру подвел краткий итог первого матча 1/8 финала Лиги Европы с "Вольфсбургом" (2:1).
"Поздравляю команду! Уровень, мужество, амбиции и решительность. Мы — "Шахтер"!", — написал Каштру в Instagram.
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