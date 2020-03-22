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Соперник Шахтера по ЛЕ - Вольфсбург 23-го марта начнет тренировки

Лига Европы
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Немецкий клуб будет тренироваться с мерами предосторожности

Соперник Шахтера по ЛЕ - Вольфсбург 23-го марта начнет тренировки
Новина українською

Kicker сообщает, что соперник "Шахтера" по 1/8 Лиги Европы - "Вольфсбург" 23-го марта вернется к тренировкам.

По информации источника, немецкий клуб будет проводить тренировочный процесс с учетом дополнительных мер предосторожности, а именно:

  • игроки и сотрудники будут соблюдать дистанцию;
  • футболисты будут разделены на четыре группы;
  • будет проводиться постоянная дезинфекция.

Ответный матч был должен пройти на ОСК "Металлист" в Харькове 19-го марта.

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В статье: Вольфсбург (Вольфсбург) Лига Европы Шахтер (Донецк)
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Источник:
Kicker
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