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Соперник Шахтера по ЛЕ - Вольфсбург 23-го марта начнет тренировки
Немецкий клуб будет тренироваться с мерами предосторожности
Kicker сообщает, что соперник "Шахтера" по 1/8 Лиги Европы - "Вольфсбург" 23-го марта вернется к тренировкам.
По информации источника, немецкий клуб будет проводить тренировочный процесс с учетом дополнительных мер предосторожности, а именно:
- игроки и сотрудники будут соблюдать дистанцию;
- футболисты будут разделены на четыре группы;
- будет проводиться постоянная дезинфекция.
Ответный матч был должен пройти на ОСК "Металлист" в Харькове 19-го марта.
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Источник:Kicker
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