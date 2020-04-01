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УЕФА предупредил Шахтер и Каштру, однако оштрафовал Бенфику

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УЕФА предупредил Шахтер и Каштру, однако оштрафовал Бенфику
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Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрел нарушения регламента во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы между "Шахтером" и "Бенфикой" (2:1), который состоялся 20 февраля в Харькове.

По итогам рассмотрения Комитета УЕФА предупредил "Шахтер" и наставника "горняков" Луиша Каштру за поздний старт матча. Кроме того, на донецкий клуб возложена ответственность о доведении этого решения до ведома своего наставника.

Что касается "Бенфики", то в УЕФА решили оштрафовать португальский клуб на 10 тысяч евро. Нарушение схожее с "Шахтером" – ответственность за поздний старт, однако по данным СМИ, именно гости не прибыли в отведенный срок на стадион "Металлист", из-за чего клуб был оштрафован, а его главный тренер Бруну Лаже получил предупреждение за поздний старт.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Луиш Каштру Бруно Лаже
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Источник:
УЕФА

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