Луиш Каштру трижды пересмотрел матч Шахтера с Вольфсбургом

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру несмотря на карантин размышляет о предстоящем ответном матче с немецким Вольфсбургом в 1/8 Лиги Европы.

Эту игру "горняки", напомним, должны провести дома, но через коронавирусный карантин дата остается неизвестной.

Буду откровенен, противостояние с "Вольфсбургом" забирает все наше внимание. Мы очень хотим пройти дальше в 1/4. Очень много работали для этого, одолели такой сильный клуб, как "Бенфика".

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Я пересмотрел первую игру с "Вольфсбургом" трижды. Еще лучше понимаю, насколько сильный оппонент и насколько сложной была победа.

Ответный матч Каштру называет объектом своих ежедневных размышлений.