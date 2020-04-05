Каштру: Все думают, что проход Бенфики для Шахтера - это предел. Это не так, мы пришли с ЛЧ

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру поделился мыслями насчет анализа матчей 1/16 Лиги Европы с "Бенфикой" от португальских СМИ.

"Такое чувство, что прохождение "Бенфики" для "Шахтера" было пределом. Но нет, "Шахтер" пришел из ЛЧ, у нас качественная команда. Складывается впечатление, что мы прошли только благодаря тому, что у "Бенфики" были слабости, а мы ими воспользовались.

"Бенфика" забила гол с пенальти после игры один в один против нашего защитника. Далее они забили после ошибки на угловом. А потом наш игрок отдал пас на Пицци.

Да, "Бенфика" пострадала от ошибок, которые допустила. "Шахтер" тоже ошибался. Игра состоит из ошибок. Мы оценили соперника и рассказали игрокам, как нужно атаковать. И знали, какое пространство любят использовать их полузащитники, чтобы закрыть его", – рассказал Луиш Каштру.