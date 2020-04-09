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Вспомните всех игроков матча КУЕФА Металлист - Динамо. КВИЗ

Лига Европы
(2 голосов)

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Вспомните всех игроков матча КУЕФА Металлист - Динамо. КВИЗ
UA-Футбол
Новина українською

Весной 2009 года произошла уникальное событие - впервые в плей-офф европейского клубного турнира встретились две украинские команды. В 1/8 финала Кубка УЕФА жребий свел "Динамо" и "Металлист". По итогам двух поединков в следующий раунд вышли киевляне, в их пользу сыграло правило преимущества гола, забитого на чужом поле – на "Динамо" было 1:0, на "Металлисте" - 3:2. Вспоминая историю 11-летней давности, мы предлагаем вам пройти наш очередной тест – за семь минут написать фамилии всех игроков, которые выходили на поле в харьковском матче. В левой колонке вы найдете подсказку - позицию и национальность игрока. Заметим, что страна указана та, паспорт которой был у игрока на момент игры. Ответы принимаются как на украинском, так и русском языках.

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В статье: Артем Милевский Динамо (Киев) Металлист (Харьков) квиз от UA-Футбол
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