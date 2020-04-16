Синхронный успех. 11 лет назад Динамо и Шахтер вышли в полуфинал Кубка УЕФА. ВИДЕО

16 апреля 2009-го года - один из самых успешных дней в истории украинского футбола. Сразу два отечественных клуба смогли преодолеть четвертьфинальный раунд еврокубка, победив французских грандов.

Киевское "Динамо" принимало ПСЖ после парижской сухой ничьей. В Киеве команда Юрия Семина смогла забить быстрый гол - отличился гвинейский форвард Исмаэль Бангура, а затем бело-синие заставили ошибиться опытного Микаэля Ландро. Уже во втором тайме Огнен Вукоевич поставил точку в разгроме парижского гранда, за который выступали звездные ветераны Клод Макелеле, Людовик Жюли, Жером Ротэн, а возглавлял ту компанию Поль Ле Гуэн, который неоднократно выигрывал Лигу 1 с "Лионом".

"Динамо" - ПСЖ 3:0

Первый матч 0:0

Голы: Бангура 4, Ландро 16 аг., Вукоевич 61

Состав "Динамо": Богуш - Бетао, Саблич, Юссуф (Несмачный 82), Каддури - Вукоевич, Еременко, Алиев - Нинкович (Гиоане 83), Милевский, Бангура (Корреа 69)

Между тем "Шахтер" играл во Франции с "Марселем". Горнякам нужно было защитить преимущество, добытое в Донецке - на своем поле они победили 2:0. Впрочем, команда Луческу даже перевыполнила задание. Фернандиньо в середине первого тайма открыл счет, перед перерывом Бен Арфа восстановил паритет, но большего защита "Шахтера" сопернику не позволил, а уже в компенсированное арбитром время Луис Адриано поставил точку.

"Марсель" - "Шахтер" 1:2

Первый матч 0:2

Голы: Бен Арфа 43 - Фернандиньо 30, Адриано 90 + 3

Состав "Шахтера": Пятов - Срна, Чигринский, Кучер, Рац - Хюбшман, Дуляй (Гай 45 + 2) - Илсиньо (Виллиан 56), Фернандиньо (Левандовски 75), Жадсон - Луис Адриано

В полуфинале "Динамо" и "Шахтер" встретились в очном поединке ...