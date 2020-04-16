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Бойко: Я до сих пор расстраиваюсь, что не выиграли финал Лиги Европы

Лига Европы
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Были времена

Бойко: Я до сих пор расстраиваюсь, что не выиграли финал Лиги Европы
Новина українською

Голкипер "Динамо" Денис Бойко вспомнил о том, как в составе "Днепра" выходил в финал Лиги Европы.

"Днепр" вышел в финал Лиги Европы благодаря коллективу. Он был суперский, и только из-за этого мы и дошли до финала. На пути у нас было много нефутбольных моментов, которые многим могли бы не позволить пройти тот путь, который прошли мы. Тогда, помним, во многом случайно мы вышли из группы, когда не засчитали гол "Карабаха" с "Интером".

Я до сих пор расстраиваюсь, что не выиграли финал. Тяжелое воспоминание.

Что касается нынешних украинских клубов, то, думаю, "Шахтеру" по силам выйти в финал Лиги Европы. Думаю, их поддержит вся Украина. Это было бы весомым событием. Если они пройдут "Вольфсбург", то все в их руках", - сказал Бойко.

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В статье: Денис Бойко Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Днепр
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Источник:
ФК Динамо

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