День в истории. 45 лет назад Динамо впервые вышло в финал еврокубка. ВИДЕО

Свою первую великую команду в "Динамо" Валерий Лобановский построил в середине 70-х годов прошлого века. Ее пик пришелся на 1975-й, когда киевляне побеждали всех на своем пути. В 1974-м они выиграли Кубок СССР, тогда же стали чемпионами страны, а в 1975-м защитили титул. Удалось им выстрелить и на международной арене.

В сезоне 1974/75 "Динамо" играло в Кубке обладателей кубков. Команда Лобановского поочередно прошла софийский ЦСКА, франкфуртский "Айнтрахт" и турецкий "Бурсаспор", пока в полуфинале не встретилась с ПСВ, который тогда лидировал в Эредивизии. Нидерландский футбол на фоне успехов "Фейеноорда", "Аякса" и сборной тогда считался одним из сильнейших в Европе, однако Валерий Васильевич уверенно переиграл оппонента во главе с Кейсом Рейверсом.

Киевский матч завершился разгромом. В первом тайме отличились Колотов и Онищенко, а после перерыва третий мяч забил Блохин. Поэтому 23 апреля 1975-м "Динамо" выходило на стадион "Филипс", имея более чем убедительное преимущество. На 22-й минуте швед Ральф Эдстрем, воспользовавшись ошибкой на выходе Рудакова, заставил поволноваться киевских болельщиков. Однако защита "Динамо" выстояла, а гол Леонида Буряка на 77-й минуте снял вопрос о победителе противостояния, хотя до конца игры Эдстрем сумел еще забить второй мяч. "Динамо" вышло в финал, где впоследствии разгромит венгерский "Ференцварош".

Кубок обладателей кубков 1974/75. Полуфинал. Ответный матч

23 апреля. Эйндховен. стадион Филипс

ПСВ - "Динамо" (Киев) 2:1

Первый матч - 0:3

Голы: Эдстрем 22, 85 – Буряк 77

ПСВ: Ван Беверен - Дейкерс, Нордквист, Едстрьом, Хансен, Стрик, Р.ван где Керкхоф, В.Ван где Керкхоф, Ван Краай, Крейх, Ван дер Кюйлен (Лубсе 46)

Тренер: Рейверс

"Динамо": Рудаков - Коньков, Матвиенко, Фоменко, Решко, Трошкин, Мунтян (Буряк 70), Онищенко, Колотов, Веремеев, Блохин

Тренер: Лобановский

Предупреждения: Ван Краай - Коньков, Веремеев

Удаление: Веремеев 83