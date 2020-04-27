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Фонсека: Сыграть с Шахтером в еврокубках? Разве что только в финале

Лига Европы
(1 голосов)

Португалец с теплотой вспоминает время, проведенное в Украине

Фонсека: Сыграть с Шахтером в еврокубках? Разве что только в финале
Новина українською

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека признался, что не прочь сыграть с "Шахтером" в финале еврокубков.

- Какой самый памятный момент в вашей украинской карьере?

- Я провел здесь три фантастических года. Клуб вернулся к победам на внутренней арене, но, конечно же, первое чемпионство действительно радует. У меня очень яркие воспоминания о "Шахтере", эти эмоции я переживал не только при завоевании трофеев, но, признаться, первые золотые медали - вкуснее других.

- Хотели бы в еврокубках встретиться с "Шахтером"?

- Нет, не хотел бы. Только в финале (смеется). Это просто из-за чувственности, хотел бы увидеть бывших игроков, директоров и всех сотрудников. Если бы это был финал, тогда я бы обрадовался. Это было бы очень круто.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рома (Рим) Паулу Фонсека
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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миг-25 (киев)
27.04.2020 в 18:43
Можно но Только в финале Чемпионата для бездомных
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