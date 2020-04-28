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Четыре года назад Шахтер провел последний еврокубковый домашний матч под руководством Луческу
Противостояла ему во Львове команда Евгения Коноплянки
Да, можно сказать, завершалась целая эпоха... Ровно четыре года назад, 28-го апреля 2016-го года, "Шахтер" провел первый матч полуфинала Лиги Европы против испанской "Севильи". Происходил он во Львове и завершился вничью 2:2. Мирча Луческу уже в то время знал, или, по крайней мере, подозревал, что это его завершающий еврокубковый аккорд с донецким "Шахтером" перед украинской публикой. Ведь ответный матч приходился на выезд, а дальше – только финал, который тоже должен был быть на чужой территории. А в межсезонье Луческу уйдет.
Но до финала в том сезоне "Шахтер" не прошел – остановился на стадии полуфинала. В гостях "горняки" прогорели 1:3, чего, естественно, оказалось недостаточно после ничьей 2:2 на своем поле.
В том поединке, который состоялся ровно четыре года назад, открыли счет гости – Витоло забил уже на шестой минуте. Марлос в середине первого тайма счет сравнял, а Тарас Степаненко еще до перерыва вывел "горняков" вперед. Однако заключительное слово осталось за испанцами – на 82-й минуте Гамейро забил с пенальти.
Следующий еврокубковый сезон "Шахтер" начинал уже с Паулу Фонсекой у руля и сразу – с неудачи. В статусе вице-чемпиона страны "горняки" уступили в третьем раунде квалификации ЛЧ швейцарскому "Янг Бойз". После Луческу в "Шахтере" за четыре года сменилось два тренера.
28-е апреля 2016-го года. Львов. "Арена Львов". 34 267 зрителей
"Шахтер" (Донецк, Украина) - "Севилья" (Севилья, Испания) 2:2
Голы: Марлос 23, Степаненко 36 - Витоло 6, Гамейро 82 (пен.)
Тренер – Мирча Луческу
Тренер – Унаи Эмери