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Четыре года назад Шахтер провел последний еврокубковый домашний матч под руководством Луческу

Лига Европы
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Противостояла ему во Львове команда Евгения Коноплянки

Четыре года назад Шахтер провел последний еврокубковый домашний матч под руководством Луческу
UA-Футбол
Новина українською

Да, можно сказать, завершалась целая эпоха... Ровно четыре года назад, 28-го апреля 2016-го года, "Шахтер" провел первый матч полуфинала Лиги Европы против испанской "Севильи". Происходил он во Львове и завершился вничью 2:2. Мирча Луческу уже в то время знал, или, по крайней мере, подозревал, что это его завершающий еврокубковый аккорд с донецким "Шахтером" перед украинской публикой. Ведь ответный матч приходился на выезд, а дальше – только финал, который тоже должен был быть на чужой территории. А в межсезонье Луческу уйдет.

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Но до финала в том сезоне "Шахтер" не прошел – остановился на стадии полуфинала. В гостях "горняки" прогорели 1:3, чего, естественно, оказалось недостаточно после ничьей 2:2 на своем поле.

В том поединке, который состоялся ровно четыре года назад, открыли счет гости – Витоло забил уже на шестой минуте. Марлос в середине первого тайма счет сравнял, а Тарас Степаненко еще до перерыва вывел "горняков" вперед. Однако заключительное слово осталось за испанцами – на 82-й минуте Гамейро забил с пенальти.

Следующий еврокубковый сезон "Шахтер" начинал уже с Паулу Фонсекой у руля и сразу – с неудачи. В статусе вице-чемпиона страны "горняки" уступили в третьем раунде квалификации ЛЧ швейцарскому "Янг Бойз". После Луческу в "Шахтере" за четыре года сменилось два тренера.

Четыре года назад Шахтер провел последний еврокубковый домашний матч под руководством Луческу - изображение 2

Лига Европы. Полуфинал. Первый матч
28-е апреля 2016-го года. Львов. "Арена Львов". 34 267 зрителей

"Шахтер" (Донецк, Украина) - "Севилья" (Севилья, Испания) 2:2
Голы: Марлос 23, Степаненко 36 - Витоло 6, Гамейро 82 (пен.)
"Шахтер": Пятов – Срна (к), А-др Кучер, Ракицкий, Исмаили – М. Малышев, Степаненко – Марлос (Бернард 90+2), В. Коваленко, Тайсон (Веллингтон Нем 90+1) – Ф. Феррейра (Эдуардо 90+1)

Тренер – Мирча Луческу
"Севилья": Давид Сория – Мариано Феррейра, Рами, Даниэль Каррисо (к), Эскудеро – Крыховяк, Н’Зонзи – Витоло, Банега, Коноплянка (Крон-Дели 59; Коке 73) – Гамейро

Тренер – Унаи Эмери

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В статье: Мирча Луческу Лига Европы Шахтер (Донецк) Севилья (Испания)
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