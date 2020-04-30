Годовщина Классического в КУЕФА. Назовите всех участников полуфинала Динамо - Шахтер. КВИЗ

30-е апреля - особый день в украинском футболе. В 2009-м отечественное Классическое вышло на международный уровень - "Динамо" и "Шахтер" сыграли в полуфинале тогда еще Кубка УЕФА. К памятной дате мы предлагаем вам вспомнить героев тех матчей - за пять минут назовите всех футболистов, которые выходили на поле в составах обеих команд в киевском поединке, который закончился ничьей 1:1. В левой колонке вы найдете подсказку - позицию игрока и его национальность. Фамилии можно вводить как на украинском, так и на русском языках.