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Годовщина Классического в КУЕФА. Назовите всех участников полуфинала Динамо - Шахтер. КВИЗ

Лига Европы
(1 голосов)

11 лет со дня третьего украинского еврокубкового матча

Годовщина Классического в КУЕФА. Назовите всех участников полуфинала Динамо - Шахтер. КВИЗ
UA-Футбол
Новина українською

30-е апреля - особый день в украинском футболе. В 2009-м отечественное Классическое вышло на международный уровень - "Динамо" и "Шахтер" сыграли в полуфинале тогда еще Кубка УЕФА. К памятной дате мы предлагаем вам вспомнить героев тех матчей - за пять минут назовите всех футболистов, которые выходили на поле в составах обеих команд в киевском поединке, который закончился ничьей 1:1. В левой колонке вы найдете подсказку - позицию игрока и его национальность. Фамилии можно вводить как на украинском, так и на русском языках.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) квиз от UA-Футбол
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Комментарии (4)
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Serhiy (Киев)
30.04.2020 в 13:39
21/27.Динамівців згадав усіх. А от шахтарські бразильці вже змішалися у часі, складно згадати, хто і коли грав.
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avangardo (Lviv)
30.04.2020 в 13:15
тільки 18
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ramon4ik (Киев)
30.04.2020 в 12:42
Всех и еще 1.52 запаса времени осталось)) классный сезон был!!
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absurdlight (Kiev)
30.04.2020 в 13:11
Ну, ты и зверь, мужик! Небось гугл помог? Я застрял на том, кто был хорватским защитником у ДК, а это оказывается Саблич. Состав был конечно внушающий тогда у ДК, а интереснее всего, что играли в 2 форварда!
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