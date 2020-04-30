Удача или донецкое качество? Кравченко и Гай вспомнили полуфинал КУЕФА Динамо - Шахтер 

За время Независимости украинские клубы четыре раза участвовали в полуфиналах европейских клубных турниров. Но только по итогам двух из них удавалось пробиться в финал. Если результат "Днепра" в противостоянии с "Наполи" в 2015-м стал маленьким чудом, то в 2009-м сомнений в том, что украинская команда поборется за Кубок УЕФА в решающем поединке не было ни у кого. Тогда путевку в финал разыгрывали два представителя УПЛ: "Динамо" и "Шахтер".

Именно 30-го апреля (сегодня ровно 11 лет) состоялся первый матч – киевляне под руководством Юрия Семина принимали команду Мирчи Луческу. Чтобы вспомнить, как это было, UA-Футбол обратился к участникам тех событий - Сергею Кравченко и Алексею Гаю.

Сергей Кравченко, экс-полузащитник "Динамо":

"Я стал игроком "Динамо" зимой 2009 года. Прошел сборы, после которых в середине февраля мы играли с "Валенсией" в 1/16 финала. Это были мои первые еврокубковые матчи в жизни, и сразу же дебют в составе "динамовцев". Правда, в полуфинале против "Шахтера" не играл, а наблюдал со стороны - на лавочке. Хотя в любую минуту был готов выйти на поле. Но когда ты не играешь – это совсем другие эмоции.

Все понимали, что до финала оставалось сделать последний шаг, но, увы, не получилось. Юрий Семин, что меня удивляло и поражало, всегда был спокоен, уравновешен и никогда не делал никаких "накачек" команде. Наверняка он вел себя таким образом, дабы успокоить и расслабить ребят, делал для нас комфортные условия, чтобы мы выходили на поле без зажатости и с уверенностью. У него всегда были одинаковые установки на матчи, независимо играем ли мы с "Карпатами" или это полуфинал с "Шахтером". Все понимали цену этих двух поединков.

Первый в Киеве сыграли 1:1, а в Донецке больше удача улыбнулась "горнякам". При счете 1:1 все шло к дополнительному времени, но буквально перед финальным свистком Илсиньо забил нам решающий мяч. Было очень обидно, что не вышли в финал.

Запомнилась работа с Семиным. Палыч никогда не переходил грань, никогда не оскорблял игроков. После нагрузок Павлова у него они были легче, все упражнения делались с мячом. Тренер по физподготовке итальянец Пинколини тоже давал нагрузки, которые легко переносились. Раз дошли до полуфинала, значит, тренеры и игроки делали все правильно. Ведь мы в 1/8 финала прошли "Металлист", а в четвертьфинале выбили французский ПСЖ. Было непросто, ведь соперники были очень сильны. Но в полуфинале, повторюсь, удача была на стороне "Шахтера". В футболе это часто играет решающую роль. А горечь поражения подсластило то, что мы в том же сезоне стали чемпионами".

Алексей Гай, экс-полузащитник "Шахтера":

"Когда встречаются "Динамо" и "Шахтер", о таком понятии как настрой на игру даже не приходится говорить. В тот раз Классическое перешло на международную арену, его цена была большой – выход в финал Кубка УЕФА. И от этого исторического противостояния градус еще больше накалялся. Что касается первой игры, она не была такой зрелищной. Команды действовали аккуратно, не сильно рисковали, не хотели слишком раскрываться, понимая, что исход будет решаться в ответном поединке. "Шахтер" на тот момент был сыгран, показывал хорошую игру, что и предопределило выход в финал.

В Донецке по качеству игры мы превосходили "Динамо", поэтому заслуженно победили. К концу матча я был заменен, но, когда Илсиньо забил буквально на последних секундах, это был реально взрыв эмоций, который останется на всю жизнь. Даже сейчас, вспоминая это, мурашки пробегают по телу. До сих пор помню, как всей командой бежали к Илсиньо – эмоции зашкаливали! И если бы можно, то весь стадион обнял и расцеловал бы его. Да, такие эмоции пережить - это нечто. Может фарт и был, но он всегда награждает сильнейших".