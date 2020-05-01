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Не хватило опыта и длины скамейки, - Иван Кривошеенко вспомнил дебютный сезон Ворсклы в ЛЕ

Лига Европы
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Полтавчане смотрелись неплохо, хоть и заняли последнее место в группе

Не хватило опыта и длины скамейки, - Иван Кривошеенко вспомнил дебютный сезон Ворсклы в ЛЕ
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В сезоне 2011/12 "Ворскла" дебютировала в Лиге Европы. В соперниках по группе у полтавчан были "Стандард", "Ганновер" и "Копенгаген".

Экс-игрок полтавчан Иван Кривошеенко вспомнил исторический момент для полтавской команды.

"Опыта не хватило - были команды другого уровня. Тренер активно применял ротацию, но не хватало длинной скамейки запасных. Ничего особенного не было в этих командах. Не было такого, чтобы в группе нас явно переигрывали.

Действительно, играли со всеми на равных, однако где-то не везло: не реализовывали явные моменты и тут же пропускали в ответ. Там были команды опытные - они каждый год участвовали в Лиге Европы. Но для первого раза, считаю, выступили неплохо", - уверен Иван Кривошеенко.

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В статье: Ворскла (Полтава) Иван Кривошеенко
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Источник:
ТК Футбол

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