Разговор з Лобановским, роль джокера и пустой Киев. Вадим Евтушенко о победе Динамо в Кубке Кубков

В этот день ровно 34 года назад киевское "Динамо" во второй раз выиграло Кубок кубков. В 1975 году в финале был повержен будапештский "Ференцварош", а 2 мая 1986-го динамовцы также уверенно на стадионе "Стад Жерлан" в Лионе обыграли мадридский "Атлетико" с тем же счетом 3:0. Своими воспоминаниями о том матче с UA-Футбол поделился один из героев поединка Вадим Евтушенко.

- В мае 1986 года вы испытали двойное чувство: радость победы Кубка кубков и трагедию Чернобыля. По прошествии стольких лет что вспоминается?

- Накануне финала с "Атлетико" мы обыграли в чемпионате московский "Спартак" со счетом 2:1, и с хорошим настроением готовились к предстоящей игре в Лионе. Правда, немного огорчило, что сразу после игры поехали не по домам, а на базу. Такому решению были удивлены. Как нам объяснили, с целью подготовки к финалу. По дороге на базу услышали разговор Лобановского с одним из тренеров о том, что случился какой-то инцидент на стации в Чернобыле. Обычно перед игрой к нам приезжали самые высокие руководители из ЦК, но на сей раз посетили только представители спорткомитета. Это говорило о том, что партийный бонзы были заняты серьезными проблемами, связанными со взрывом в Чернобыле.

На следующее утро мы уехали в Москву, где на базе московского "Динамо" и готовились непосредственно к финалу. Понимали, в Киеве что-то произошло, но точной информацией не владели. Знали, что для семей футболистов, кто не смог выехать из города, организовали автобусы на Москву, оттуда они с детьми разъезжались по всему Союзу. Например, по приглашению игроков тбилисского "Динамо" Баль и Бессонов отправили своих в Грузию.

По прилету в Париж в аэропорту увидели на мониторах кадры взрыва из Чернобыля, которые были не документального фильма, а в виде фотографий. Все спрашивали, что у вас произошло, а мы пожимали плечами. И лишь там поняли серьезность ситуации, ибо до этого почти ничего не знали.

"Динамо" 1986: Бессонов, Кузнецов, Балтача, Чанов, Блохин, Демяненко, Заваров, Рац, Яремчук, Беланов, Яковенко

- Это влияло на подготовку к игре?

- Нас это на особо отвлекало, так как повторюсь, мы были не очень посвящены, что происходило.

- Наверняка в поездке вас сопровождали люди "серьезного" вида?

- Они атрибут каждой поездки, и обычно были вписаны в штат, как тренеры команды. Мы видели их присутствие, но особо не ощущали.

- Как Лобановский настраивал ребят на поединок?

- Игровой день был нудным. Выходить на прогулку было запрещено, поэтому сидели в номерах. До обеда всегда были индивидуальные беседы с Валерием Васильевичем непосредственно у него в номере, и каждый ждал своей очереди. Потом был обед, а после - кто спал, кто читал книги. Ведь в наше время не было ни планшетов, ни айфонов, оставалось только читать, чем многие и занимались.

- И как прошла ваша индивидуальная беседа с Лобановским?

- Как всегда спросил о готовности, на что я ответил, как пионер - всегда готов (смеется). Не думаю, что на такой вопрос кто-то ответит - не готов. Такие беседы были ужу накатаны, все знали свою очередность, и после ты понимал, будешь ли играть в основном составе или сегодня в запасе.

- Вы вышли на 70-й минуте, заменив Заварова. Значит, после собеседования поняли, что в запасе?

- Нет. Как раз Олег Блохин был травмирован, поэтому готовился к игре наравне со всеми. Единственное уточнение было, что я и Олег будем делать полную предигровую разминку. И лишь после нее он сказал, что готов играть с первых минут матча. Таким образом, я остался в запасе.

- Тем не менее, вы оказались "золотым джокером". Сначала после вашей последней передачи Блохин забил переломный второй мяч в поединке, а через три минуты вы поставили финальную точку, убедительно победив "Атлетико" 3:0.

- Эти последние 20 минут матча - одни из самых качественных и запоминающихся в моей карьере. Кроме двух этих моментов мне удалось сходу влиться в игру, а ведь счет был хлипким - 1:0, и ничего еще не было ясно. Как говорится, игра пошла у меня как по маслу.

- Наверняка после второго мяча на 84-й минуте пришла уверенность, что игру уже выиграли. Не так ли?

- Где-то в подсознании - да, что не упустим победу, но чтобы расслабится и сбавить обороты - такого не было, чему подтверждение третий мяч. Даже при счете 2:0 у "Атлетико" имелись контраргументы, и Чанову пришлось в нескольких моментах проявить себя. Естественно испанцы не были мальчиками для битья в этом матче. Но понятно, когда забили второй мяч, это больше деморализовало нашего соперника, чем снизило наш порыв.

- Как отпраздновали победу? Сразу в раздевалке обливая друг друга шампанским?

- В то время этот продукт был дорогим, к тому же французское, чтобы разбрызгиваться им налево и направо (смеется). По прибытию в гостиницу за ужином налили шампанское в кубок, который пошел по кругу как кубок дружбы. Каждый игрок делал глоток, после чего толкал речь за приятным ужином.

- В 1975 году игроки, выиграв Кубок кубков, получили за победу по 500 долларов. И когда иностранные коллеги узнавали о такой суме, были очень удивлены. А как вас наградили?

- Может немного больше, условно говоря, около 600 долларов (смеется). Но не исчислялось это тысячами.

- Удалось что-нибудь купить во Франции на память?

- Нет, из-за нехватки времени. Утром поездом отправились в Париж, откуда улетали на Москву. Обычно была отработанная схема, когда перед отлетом нас завозили в какой-нибудь торговый центр для покупок. Но на сей раз не получилось.

- Некоторые игроки остались в Москве.

- Кто играл за сборную, которую тренировал Малофеев, а это, если не изменяет память, восемь динамовцев, остались на контрольную игру с Финляндией. А остальные с Лобановским поездом вернулись в Киев. Помню, вокзал был забит людьми. Думал, что нас весь Киев приехал встречать, но оказалось - многие бежали из города, подальше от Чернобыля. Правда, Балтачу из вагона выносили на руках, то ли от радости, то ли от того, что он не мог ходить вследствие полученной травмы. А когда нас развозил автобус по домам, то увидели почти пустой город. И это запомнилось на всю жизнь больше всего.