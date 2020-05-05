Четыре года назад украинская команда в последний раз играла в полуфинале еврокубка

Не так уж часто украинские представители в еврокубках задерживаются до мая. Нужно дойти до полуфинала, что в последний раз произошло ровно четыре года назад. Пятого мая 2016-го года "Шахтер" сыграл ответный матч 1/2-й финала Лиги Европы на поле "Севильи" – и с тех пор так далеко ни одна украинская команда не доходило.

Тот матч завершился неудачей – поражением "горняков" 1:3. В сумме с ничьей 2:2 во Львове это означало, что дончане прекращают свой путь. А вместе с тем закончилась международная каденция Мирчи Луческу с "Шахтером". Он провел еще несколько внутренних поединков, однако в Европе с "горняками" больше не играл.

В том матче не участвовал Евгений Коноплянка. Он был игроком "Севильи", но весь поединок, в отличие от игры во Львове, просидел на скамейке запасных. Гол в составе "Шахтера" забил Эдуардо, за "Севилью" дубль оформил Гамейро, еще один гол забил Мариано Феррейра.

Во втором полуфинале "Ливерпуль" обыграл "Вильярреал", а в финале турнира успех праздновал обидчик "Шахтера".