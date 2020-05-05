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Четыре года назад украинская команда в последний раз играла в полуфинале еврокубка
И одновременно это был последний еврокубковый матч Луческу во главе Шахтера
Не так уж часто украинские представители в еврокубках задерживаются до мая. Нужно дойти до полуфинала, что в последний раз произошло ровно четыре года назад. Пятого мая 2016-го года "Шахтер" сыграл ответный матч 1/2-й финала Лиги Европы на поле "Севильи" – и с тех пор так далеко ни одна украинская команда не доходило.
Тот матч завершился неудачей – поражением "горняков" 1:3. В сумме с ничьей 2:2 во Львове это означало, что дончане прекращают свой путь. А вместе с тем закончилась международная каденция Мирчи Луческу с "Шахтером". Он провел еще несколько внутренних поединков, однако в Европе с "горняками" больше не играл.
В том матче не участвовал Евгений Коноплянка. Он был игроком "Севильи", но весь поединок, в отличие от игры во Львове, просидел на скамейке запасных. Гол в составе "Шахтера" забил Эдуардо, за "Севилью" дубль оформил Гамейро, еще один гол забил Мариано Феррейра.
Во втором полуфинале "Ливерпуль" обыграл "Вильярреал", а в финале турнира успех праздновал обидчик "Шахтера".
Пятое апреля 2016-го года. Испания. Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан"
"Севилья" - "Шахтер" 3:1
Голы: Кевин Гамейро 9, Кевин Гамейро 47, Феррейра Мариано 59 - Эдуардо 44
Первый матч - 2:2
"Севилья": Сорья - Мариано, Рами, Каррису, Тремулинас (Эскудеро 74) - Крыховяк, Н'Зонзи - Коке, Банега (Кристофоро 89), Витоло - Гамейро (Иборра 82)
"Шахтер": Пятов - Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили - Степаненко, Малышев - Марлос (Нем 84), Коваленко, Тайсон (Бернард 76) - Эдуардо (Дентиньо 84)
Предупреждения: Банега 30 - Марлос 12, Ракицкий 15, Кучер 20, Срна 48, Эдуардо 61, Степаненко 76, Исмаили 90
Главный арбитр: Бьорн Куйперс (Нидерланды)
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