Вукоевич: В 2009 Шахтер нас сильно боялся. Если бы Динамо вышло в финал Кубка УЕФА, то выиграло бы 100%

Экс-хавбек "Динамо" Огнен Вукоевич вспомнил европоход команды в сезоне 2008/09, когда в полуфинале Кубка УЕФА киевляне уступили "Шахтеру".

– Помню эти времена, как будто это было вчера. Помню очень сильную команду "Динамо", помню очень сильный чемпионат Украины. "Металлист", "Шахтер", "Днепр" выступали на сумасшедшем уровне в еврокубках.

Помню полуфинальные матчи Кубка УЕФА против "Шахтера". Смотрю эти старые матчи в Youtube, вспоминаю времена.

– Это было сильнейшее "Динамо" в 21 веке? Или команда Реброва была посильнее?

– Обе команды очень сильные. В 2008 году была боевая команда, которая выиграла чемпионат у "Шахтера" с отрывом в 15 очков, выиграла исторические матчи у "Спартака", хорошо играла в Лиге чемпионов.

Потом обыграли "Валенсию", Париж, "Металлист", проиграли "Шахтеру" на 90-й минуте. Считаю, что это самая сильная команда. Уверен на 100%, что мы бы тоже обыграли "Вердер". У "Динамо" тоже была сильная команда. У нас и фарт пошел.

Знаю, что "Шахтер" нас тогда боялся сильно. Если бы мы прошли в финал Кубка УЕФА, то выиграли бы 100%.