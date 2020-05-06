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Вукоевич: В 2009 Шахтер нас сильно боялся. Если бы Динамо вышло в финал Кубка УЕФА, то выиграло бы 100%

Лига Европы
(1 голосов)

Вуко вспомнил былые времена

Вукоевич: В 2009 Шахтер нас сильно боялся. Если бы Динамо вышло в финал Кубка УЕФА, то выиграло бы 100%
Новина українською

Экс-хавбек "Динамо" Огнен Вукоевич вспомнил европоход команды в сезоне 2008/09, когда в полуфинале Кубка УЕФА киевляне уступили "Шахтеру".

– Помню эти времена, как будто это было вчера. Помню очень сильную команду "Динамо", помню очень сильный чемпионат Украины. "Металлист", "Шахтер", "Днепр" выступали на сумасшедшем уровне в еврокубках.

Помню полуфинальные матчи Кубка УЕФА против "Шахтера". Смотрю эти старые матчи в Youtube, вспоминаю времена.

– Это было сильнейшее "Динамо" в 21 веке? Или команда Реброва была посильнее?

– Обе команды очень сильные. В 2008 году была боевая команда, которая выиграла чемпионат у "Шахтера" с отрывом в 15 очков, выиграла исторические матчи у "Спартака", хорошо играла в Лиге чемпионов.

Потом обыграли "Валенсию", Париж, "Металлист", проиграли "Шахтеру" на 90-й минуте. Считаю, что это самая сильная команда. Уверен на 100%, что мы бы тоже обыграли "Вердер". У "Динамо" тоже была сильная команда. У нас и фарт пошел.

Знаю, что "Шахтер" нас тогда боялся сильно. Если бы мы прошли в финал Кубка УЕФА, то выиграли бы 100%.

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В статье: Огнен Вукоевич Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (5)
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scorpius (Ck)
06.05.2020 в 21:53
Уважали - да, боялись - нет, иначе не вырвали бы победу и не прошли бы в финал.
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0
-1
sivuy merin
06.05.2020 в 21:25
если бы у бабушки,был бы х#й,то она была бы дедушкой!
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+1
-1
Просто Квашин (Харьков)
06.05.2020 в 21:58
у твоей бабушки был...потом отпал...
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0
0
absurdlight (Kiev)
06.05.2020 в 21:07
Но вы не вышли!
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+2
-1
aleksandrdre (Краматорск)
06.05.2020 в 20:48
Какая богатая фантазия у человека. тот Шахтер ни кого не боялся-это была сильнейшая команда. которая заслуженно выиграла кубок УЕФА для Украины. а вот Динамо сомнительно могло что то противопоставить тому Вердеру. и разговоры из разряда ели бы и ка бы удел слабых
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+1
-1


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