Нинкович: Не знаю, с кем там играл Шахтер в финале Кубка УЕФА, но если бы мы в полуфинале их обыграли, взяли бы и финал

Экс-хавбек "Динамо" Милош Нинкович рассказал о работе с Юрием семиным и полуфинальных матчах Кубка УЕФА-2009 с "Шахтером" (1:1, 1:2).

"Семин тогда построил шикарную команду, которая стала чемпионом страны, выиграла Кубок, и должна была побеждать в Кубке УЕФА.

У Мили и Алиева дела тоже пошли к лучшему, Семин поверил в нас, и мы все втроем начали играть. Понимали друг друга с полуслова.

Нам очень тяжело было после финального свистка полуфинального матча Кубка УЕФА в Донецке. Мы выигрывали все трофеи, но не выиграли Кубок УЕФА…

Не знаю, с кем там играл в финале "Шахтер", но если бы мы в полуфинале их обыграли, взяли бы и финал в Стамбуле. Этот матч в Донецке был самым важным в моей карьере в "Динамо", - рассказал Нинкович.