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Нинкович: Не знаю, с кем там играл Шахтер в финале Кубка УЕФА, но если бы мы в полуфинале их обыграли, взяли бы и финал

Лига Европы
(1 голосов)

И опять к классическому противостоянию в далеком 2009-м

Нинкович: Не знаю, с кем там играл Шахтер в финале Кубка УЕФА, но если бы мы в полуфинале их обыграли, взяли бы и финал
Новина українською

Экс-хавбек "Динамо" Милош Нинкович рассказал о работе с Юрием семиным и полуфинальных матчах Кубка УЕФА-2009 с "Шахтером" (1:1, 1:2).

"Семин тогда построил шикарную команду, которая стала чемпионом страны, выиграла Кубок, и должна была побеждать в Кубке УЕФА.

У Мили и Алиева дела тоже пошли к лучшему, Семин поверил в нас, и мы все втроем начали играть. Понимали друг друга с полуслова.

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Нам очень тяжело было после финального свистка полуфинального матча Кубка УЕФА в Донецке. Мы выигрывали все трофеи, но не выиграли Кубок УЕФА…

Не знаю, с кем там играл в финале "Шахтер", но если бы мы в полуфинале их обыграли, взяли бы и финал в Стамбуле. Этот матч в Донецке был самым важным в моей карьере в "Динамо", - рассказал Нинкович.

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В статье: Милош Нинкович Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (4)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
12.05.2020 в 20:37
фк якби
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0
0
sergei2020 (Черновцы)
12.05.2020 в 20:14
А если бы выиграли у Десны!!!
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+1
0
Алекс-666 (Запорожье)
12.05.2020 в 20:11
А если бы выиграли у Лугано...
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0
0
avatar
Инспектор ( )
12.05.2020 в 19:57
Ну конечно, все правильно! Одно маленькое но. Не обыграли
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+2
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