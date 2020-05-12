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Нинкович: Не знаю, с кем там играл Шахтер в финале Кубка УЕФА, но если бы мы в полуфинале их обыграли, взяли бы и финал
И опять к классическому противостоянию в далеком 2009-м
Экс-хавбек "Динамо" Милош Нинкович рассказал о работе с Юрием семиным и полуфинальных матчах Кубка УЕФА-2009 с "Шахтером" (1:1, 1:2).
"Семин тогда построил шикарную команду, которая стала чемпионом страны, выиграла Кубок, и должна была побеждать в Кубке УЕФА.
У Мили и Алиева дела тоже пошли к лучшему, Семин поверил в нас, и мы все втроем начали играть. Понимали друг друга с полуслова.
Нам очень тяжело было после финального свистка полуфинального матча Кубка УЕФА в Донецке. Мы выигрывали все трофеи, но не выиграли Кубок УЕФА…
Не знаю, с кем там играл в финале "Шахтер", но если бы мы в полуфинале их обыграли, взяли бы и финал в Стамбуле. Этот матч в Донецке был самым важным в моей карьере в "Динамо", - рассказал Нинкович.
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