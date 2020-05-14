Пять лет европейскому прорыву Днепра – пять незабываемых моментов

Украинская футбольная история не такая уж и бедная на евродостижения. Мы можем жаловаться на кризис и упадок, однако победа в Кубке УЕФА "Шахтера", полуфинал "Динамо" в Лиге чемпионов, полуфиналы Лиги Европы от "Шахтера" и "Динамо" – это все незабываемые моменты нашей футбольной жизни. Это то, что не позволяет падать духом и устанавливает определенный ориентир на будущее. А еще был финал Лиги Европы от "Днепра" – и это событие, пожалуй, особняком стоит среди европейских прорывов украинского сорта. Ведь слишком много знаковых событий связано с той кампанией днепрян, слишком много факторов противоречили возможному прорыву. Но это случилось и сегодня, когда исполняется ровно пять лет с момента выхода "Днепра" в финал, есть возможность вспомнить самые знаковые моменты тех событий.

Гонсало Игуаин обещал, но не завершил карьеру

Пожалуй, наилучше статус "Днепра" не только в полуфинальном противостоянии с "Наполи", но и в турнире в целом, демонстрирует история с Гонсало Игуаином. Звездный нападающий "Наполи" вроде как грозился завершить карьеру, если его команда не победит украинскую "выскочку". По крайней мере, такая информация гуляла в украинской прессе после первого матча противостояния (1:1, "Днепр" откровенно "отскочил") и не могла не дойти до футболистов "Днепра". И хотя в итальянской прессе о пренебрежительном отношении Гонсало к "Днепру" не мусолилось, украинские футболисты были злые и сражались за свой престиж в Киеве. Тема проскакивала и во время послематчевых интервью. "Завтра жду официальной информации, что Игуаин завершил карьеру. Он думал, что "Днепр" – это не команда. А мы команда еще та, и показали это", - сказал Артем Федецкий.

Киев радовался успехам "Днепра" как своей родной команды

Ответный матч с "Наполи", как и остальные домашние поединки той кампании, проходил в Киеве на НСК "Олимпийский", поскольку УЕФА не сертифицировал арену в Днепре из-за угрозы безопасности (на Донбассе уже велись боевые действия с российскими оккупантами). За два дня до поединка стало известно, что все билеты на семидесятитысячную арену распроданы. А во время и после самого матча, несмотря на плохую погоду, творилось какое-то безумие (в хорошем смысле этого слова).

Победу "Днепра" праздновали массовым забегом на поле и сбором сувениров в виде частиц футбольных ворот. Тогда многие критиковали поведение болельщиков с трибун, были разговоры о возможной дисквалификации стадиона, но обошлось все для "Днепра" двумя матчами без зрителей (в следующей еврокампании). А эмоции остались в истории навсегда.

Для Маркевича репутация – дороже денег

Не секрет, что тогда уже Игорь Коломойский плюнул на "Днепр" и как полагается клуб не финансировал. Мирон Маркевич в течение той кампании платил футболистам премиальные из собственного кармана. Опытный тренер понимал уникальность момента и осознавал, что другой такой возможности заявить о себе на международном уровне, возможно, больше не будет (с "Металлистом" он не доходил дальше четвертьфинала), поэтому боялся, чтобы финансовая засуха не вредила мотивации игроков. В итоге, фокус сработал. "Днепряне" бились за себя, за болельщиков, и за тренера, не жалевшего для них собственных денег.

"Днепр" благодаря коллективной работе давал возможность раскрыться

Костяк того "Днепра" составляли футболисты, карьеру которых нельзя назвать выдающейся даже по украинским меркам. Да, был Руслан Ротань – знаковая фигура. Но против того же "Наполи" в Киеве выходили Денис Бойко, потерявшийся в Турции, а сейчас проигрывающий конкуренцию Бущану в "Динамо", Валерий Федорчук, который после того "Днепра" сменил семь (!) команд, Валерий Лучкевич, не прижившийся в бельгийском середняке ​​и вернувшийся в Украину в "Александрию", Евгений Чеберячко, которого безбожно критиковали за игру в "Днепре", Евгений Коноплянка, который был серой массой и в "Севилье", и в "Шальке", а ныне является таковым в "Шахтере", Артем Федецкий, карьера которого уже шла по нисходящей, Евгений Селезнев, который позже перешел в "Кубань", потом ненадолго вернулся в "Шахтер", а затем начал скитания по заштатным командам Турции.

Из легионеров были Дуглас, Джаба Канкава, Лео Матос; Никола Калинич и Матеус выходили на замену. Последние двое были звездами, Никола до сих пор находится в топовых командах Европы, Матеус переехал в Китай, Дуглас вернулся на родину, а Джаба Канкава транзитом через французский "Реймс" оказался в Казахстане. Лео Матос до сих пор играет за ПАОК. Последний, если не принимать во внимание Калинича, который к тому времени уже был с именем, сделал едва ли не лучшую карьеру после "Днепра". По крайней мере, нашел команду, где ему доверяют и где он много играет.

"Днепр" был гордостью города и страны, не пустым местом для футболистов, но только игрушкой – для владельца

То, что происходило с "Днепром" после того сезона, больно ранило душу болельщикам. Потому что такую ​​команду можно было развивать дальше, игроков можно было продать, а на их место приглашать новых. На примере Ротаня и компании можно было обучать молодое поколение. Однако в руках владельца "Днепр" был лишь игрушкой, которая на тот момент уже не представляла никакого интереса. Клуб продолжил существование, по инерции отыграл еще два сезона, но потом скатился до низших лиг и существовал лишь как способ получить транши от УЕФА за продажу Коноплянки и тому подобное. Сейчас он в любителях, а в УПЛ играет СК "Днепр-1".

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