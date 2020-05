7 лет назад Челси вошел в историю - они первыми выиграли Лигу Европы через год после триумфа в ЛЧ

15-го мая 2013-го года состоялся финал Лиги Европы, в котором встретились лондонский "Челси" и лиссабонская "Бенфика".

"Синие" достаточно неудачно выступали в том сезоне. Первая часть была полностью провалена, когда они заняли третье место в группе Лиги Чемпионов. Стоит отметить, что проходную строчку они уступили донецкому "Шахтеру", который тогда тренировал Луческу.

В середине кампании у руля "пенсионеров" встал Рафаэль Бенитес. Испанец немного успокоил коллектив и вместе с ним они вышли в финал Лиги Европы, где их ждала "Бенфика".

Португальская команда была очень мотивирована на финал, ведь давно хотела избавиться от проклятия Белла Гуттманна. Австрийский тренер после увольнения проклял лиссабонский клуб, заявив, что в ближайшие сто лет они не выиграю еврокубок. После этого, они проиграли 8 финалов (не считая двух решающих матчей в Юниорской Лиге Чемпионов).

Финал 2013-го получился достаточно равным и команды всю игру держали счет 1:1. Однако уже в компенсированное время Бранислав Иванович вырвал победу для "Челси", а вместе с ней и трофей Лиги Европы. Лондонцы стали первыми, кто за два года выиграли оба главных еврокубка.

Ivanović!



#OTD in 2013, @ChelseaFC won the #UEL, beating Benfica 2-1 in Amsterdam pic.twitter.com/CEFJHpejIW