Болбат оценил шансы Шахтера выиграть в этом сезоне Лигу Европы

Игрок "Шахтера" Сергей Болбат рассказал о бельгийском этапе карьеры и составил символическую сборную "горняков".

– Что мотивирует тебя тренироваться по утрам?

– Мне кажется, я сам по себе ответственный. Это не ограничивается футболом. И чувство того, что ты должен каждый день работать, расти в профессиональном плане, воплощать свои мечты и задачи, – наверное, вот это как-то мотивирует. Плюс спустя столько лет становится привычкой, как чай утром попить.



– По чему скучаешь больше всего из бельгийского отрезка своей карьеры?

– Наверное, по атмосфере на стадионах. Там она крутая на каждом матче, дома или в гостях. У любой команды стадион забит, люди любят свои клубы. Не раз в интервью отмечал: в Бельгии очень ощущается фактор того, что ты играешь на выезде. Я раньше этого не совсем понимал, мол, какая разница? А там болельщики оказывают такое давление, что реально хочется играть только дома, потому что на выезде очень сложно.



– Составь символическую сборную "Шахтера" всех времен.

– Пятов, Срна, Чигринский, Ракицкий, Рац, Фернандиньо, Тейшейра, Мхитарян, Коста, Виллиан, Адриано. Но это из тех, кого я наблюдал, с кем или против кого приходилось играть.



– Сможет ли "Шахтер" в этом году выиграть Лигу Европы? Пауза пойдет на пользу или наоборот?

– Будем надеяться, что да. Постараемся, чтобы все было нам только на руку. Не знаю, как сложится, но хотелось бы пройти как можно дальше. И я думаю, что шансы у нас есть. И с "Бенфикой", и в первом матче с "Вольфсбургом" мы показали, на что способны. Хотим громко заявить о себе, верим и будем стараться это сделать.



– Самый сложный футболист, против которого приходилось играть?

– Вопрос обширный. Пусть будет правый защитник Врсалько. Действовал против него в атаке за молодежную сборную с хорватами. Но вообще здесь много факторов, трудно ответить. Взять матч с "Сити". Я играл правого защитника против Стерлинга и, думаю, достаточно неплохо. Получилось закрыть его сильные стороны. Мы разобрали, куда он будет бежать, что станет делать, когда идет за спину. Весь матч я сохранял концентрацию, высматривал эти моменты и постарался не дать ему сыграть. Мне кажется, удалось, хотя известно, кто такой Стерлинг.



– Почему "Шахтер" делает большие ставки на бразильцев и других легионеров, а не задействует своих воспитанников?

– Почему? "Шахтер" задействует очень много своих воспитанников в первой команде. Здесь работает простое правило: если ты заслуживаешь, если сильнее, то будешь играть. Так было при любых тренерах, где-то больше, где-то меньше, но воспитанников всегда в достатке. А что касается легионеров, то в топ-командах их много.